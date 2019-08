Desde una moto en movimiento matan a un joven de dos balazos

La noche del domingo Leandro Iván Escobar, de 23 años, estaba en su casa de Margis al 5000, al sudoeste de la ciudad en barrio Tiro Suizo, cuando cerca de las nueve y media decidió ir a ver a su madre, que vive a unos tres cuadras de ahí. Tomó por Margis y al atravesar el pasaje 403 y pasar delante de una casa se encontró de frente con una moto, aparentemente una Honda Titán con dos personas a bordo. La que iba de acompañante sacó una pistola 9 milímetros y disparó de lleno contra la vivienda pero le dio de lleno a Leandro, que estaba en el trayecto de las balas. El joven ingresó al hospital Roque Sáenz Peña a las 21.50 y fue trasladado al Clemente Alvarez, donde le diagnosticaron dos heridas serias: una en la axila izquierda y otra en el tórax. Murió pasadas las 23.

La víctima vivía con su madre y otros familiares en Margis y pasaje 403 desde hace más de diez años y tenía un hijo de dos años. Su madre contó que trabajaba haciendo changas. "Era soltero pero tenía a mi nietito. Era un chico que no se metía con nadie y quería progresar. Estaba haciendo los cursos de soldadura que da la Municipalidad", contó la mujer, rodeada de hermanos, primos, tíos y hasta el hijo de dos años de Leandro, que estaba en la calle aprendiendo a andar en bicicleta. Todos estaban en círculo y sentados en sillas que le acercaban otros vecinos. Esperaban el cuerpo del muchacho para velarlo en la casa. "Nos dijeron que esta tarde nos lo mandan", dijo la madre.

La casa donde vivía Leandro es de las típicas de la zona: humilde, parte en madera, parte en chapa. Cada familiar agrega algo a la historia y a la causa de la muerte de Leandro. "Le tiraron porque pasó por ahí por adelante de una casa. Los tiros iban para la casa y no para él", dijo una hermana. Otro comentó: "No se metía con nadie, era un pibe sano".

"Es siempre lo mismo, es la droga", comentaron amigos del muchacho que prefirieron no dar sus nombres. "El no andaba en nada ni se metía con nadie, pero el asunto es que si no vendes para ellos te matan, o bien asustan en el barrio", dijo uno de ellos. "Sabemos quienes son, pasan y tiran o para asustar o para que vendas para ellos. En esa casa donde le tiraron al pibe vive una persona que sí tiene problemas con ellos", afirmó otro vecino.

Con este homicidio ganó la calle de nuevo la mención de la banda de "Los Gorditos". Se trata de un grupo que se mueve por los barrios Tiro Suizo, Las Delicias, los monoblocks de Paraguay y Lamadrid y Fuerte Apache. La zona fue el escenario de varias muertes ejecutadas u ordenadas por esta banda en los últimos años. Los que hablaron ayer en el barrio comentan que la de Leandro podría ser una más en la lista.

Los Gorditos son una gavilla a la que se le suelen atribuir hechos violentos en esa franja de zona sur a pesar de que varios de sus miembros están detenidos y otros acordaron condenas a través de juicios abreviados.