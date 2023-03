Desde Los Pumitas llegó al centro el pedido de justicia por Máximo Jerez

“Basta de matar a nuestros niños, los pueblos originarios exigimos justicia”, se leía en una gran pancarta y entre banderas multicolores la marcha tuvo un tono distinto a otras realizadas por víctimas de familiares. Acá la víctima es Rosario, la ciudad que contó 33 chicos menores de 15 años muertos en 2022 y 64 homicidios de todo tipo en lo que ha transcurrido de 2023.

Los amigos del club Los Pumas, niños y niñas que jugaban al fútbol con Máximo, no podían contener las lágrimas mientras sostenían con su alma en el puño la foto de su compañero con la camiseta del club, ese chico que tenía por sueño ser arquero del Club Sparta, en la zona norte y cerca de su casa.

Dolorosa indiferencia

A lo largo de las quince cuadras del recorrido otros rosarinos fueron testigos mudos de la marcha. En la puerta del Consulado de España, frente a la plaza 25 de Mayo, unas quince personas con fichas y papeles en mano comentaron: “No, no sabemos porque se hace esta marcha, estamos con esto de los papeles, te piden de todo. Si, la inseguridad es terrible ¿no?”, dijo una joven de no más de 25 años. A pocas cuadras de allí y mientras la marcha era una serpiente lenta y cansada, un cincuentón de impecable camisa azul dijo ignorar de que se trataba la movilización y sumó: “La inseguridad es total, a un amigo ayer le robaron la moto”.

maximo.jpg

Varios de los que participaban de un congreso en el Círculo Médico, en Italia y Santa Fe, no tenían “ni idea (de lo que pasaba). ¿Es por la inseguridad?”. “No, por el chico muerto”. “Ah!”, fue el diálogo entre dos empleadas de una casa de modas, en jean y de unos treinta y tantos años que tampoco sabían el por qué de la manifestación. “Ah, es por el chico. No se puede vivir más, la policía tiene que ir a los barrios, cuidarnos”.

Otra mujer, de unos cuarenta y pico y sentada en un bar próximo a su casa de la plaza San Martín, contó mientras miraba su celular: “No sé por qué se hace esta marcha. ¿Es por la inseguridad? Ahhh...a mí en realidad esto me asusta, más que darme seguridad. Pero creo que es por el chico muerto ¿Eh? Lo escuche en la radio me parece. Yo no leo noticias ni escucho nada, opté por escuchar música y listo”. Un hombre setentón, canoso y con paso pesado fue más breve: “Son planeros, siempre piden algo”.

A las 12 la multitud llegó a la sede de Gobernación bajo un sol abrazador y ocupó un tercio y todo el frente del edificio de Santa Fe al 1900. Ana, una de las tías de Máximo, tomo un micrófono y dijo: “El gobierno debe hacerse cargo de esto. Tendrían que haber estado antes. Como siempre hacen, bajan al barrio para pedir los votos. Necesitamos la seguridad para el barrio. Tenemos que seguir luchando para que no haya ningún Máximo más y que haya justicia para él”.

>> Leer más:

Otra tía del niño asesinado se dirigió a los “suyos” en lengua qom. Cada palabra fue un raspón, un grito de la miseria mostrada al aire hirviente de la mañana. “Estamos acompañando en este día tan especial a la familia para que esto no vuelva a pasar”, dijo en su lengua originaria y luego en castellano: “Estamos acá llorando por nuestro hijo, por nuestros abuelos, nuestros padres. Con el corazón partido estamos. Estoy agradecida de ver a mucha gente acá. Quiero levantar oraciones para mi pueblo y para los que han perdido una vida. No es fácil vivir así. Nos toca como comunidad pedir por paz. Todo aborigen no debe bajar los brazos”. Lo dijo en qom y su voz se fue debilitando hasta que se escuchó una oración ancestral: “!Ahhmistayu ahhama mistayu sunaiiieeehhhh, (mientras el sonido del llanto ancestral se colaba en los oídos de la multitud) llora, llora en este día, ahjheyyyy llora, llora. Señor llora una madre, llora la madre tierra”, y comenzó una letanía gutural que termino en total silencio.

>> Leer más: Imputaron a los padres del "Salteño" por amenazar a familiares de Máximo Jerez

Luego tomó el micrófono Antonia, otra tía de Máximo, quien agradeció la presencia de la gente y clamó: “Máximo, mi sobrino, era inocente compañeros. Él no tenía nada que ver con lo que está pasando en la ciudad, con la violencia que hay en cada barrio de Rosario”. Y agregó: “Pedimos seguridad para Los Pumitas, para villa Banana, para Ludueña, que no haya mas chicos muertos. Nosotros rompimos los búnkers por justicia, queremos que se esclarezca la muerte de Máximo. Todo el barrio esta amenazado”.

A la hora de las palabras más pensadas, las deliberadas en mesas de discusión política, el primero en hablar fue Juan Pablo Casiello, de Amsafé Rosario, el gremio de los maestros: “Todos debemos comprometernos, esto no se cambia con militares, se cambia con educación y solidaridad y que el poder político haga lo que tiene que hacer”.

Cerca de las 12.45 un niño dijo “gracias por venir”, y la gente comenzó a caminar arrastrando sus pies, atravesando una plaza que se derretía bajo el sol, mientras muchos rosarinos los miraban sin saber de que se trataba y soportaban el calor de un viernes distinto.