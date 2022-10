Denunció a su pareja por violar a sus tres hijas: "Que no pise más la calle"

Ocurrió en San Lorenzo. Las víctimas tienen 8, 11 y 15 años. "Parecía una buena persona, nunca me levantó la mano", dijo la mujer.

Un hombre de 44 años de San Lorenzo fue imputado por abusar sexualmente de las hijas de su pareja, de 8, 11 y 15 años. "Parecía una buena persona", dijo la mujer, quien apenas escuchó de boca de sus hijas acerca de los abusos no dudó y lo denunció. "Que se haga justicia, que no pise más la calle, que no vea más una criatura", reclamó.