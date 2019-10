Una joven denunció que le clonaron la tarjeta de débito y le extrajeron todo el dinero de su cuenta luego de haber hecho una extracción en un cajero electrónico de bulevar Oroño al 1000. Hizo la presentación en el Centro de Denuncia de Montevideo 1968. Además, alertó a otros usuarios de la red social Twitter sobre la estafa que sufrió y que le significó perder 26.700 pesos.

La víctima contó que el jueves pasado, alrededor de las 23.40, se dirigió al mencionado cajero para hacer una extracción de dinero de su caja de ahorros, y que antes de retirarse llegaron dos hombres a bordo de dos motos en actitud sospechosa, lo que le hizo temer que le robaran pero no sucedió ningún incidente.

Luego de ese episodio, a través del home banking vio que se habían realizado varias extracciones y dos transferencias de dinero a su cuenta que luego fueron extraídas. Desde el banco le dijeron que las extracciones se realizaron entre los días 11 y 12 de octubre en Rosario, mientras que ella estuvo de viaje en la localidad cordobesa de La Cumbre, portando su tarjeta de débito, desde el viernes 11 a la madrugada hasta el lunes 14.

⚠️⚠️ Hola people tengan cuidado porque en el cajero del Banco Galicia de Oroño 1042 en #Rosario me clonaron la tarjeta de débito el Jueves a la noche y extrajeron absolutamente todo mi dinero durante el fin de semana⚠️⚠️ — Lucía (@lucialulucia_) October 15, 2019

De esa manera, la denuncia por estafa fue elevada y se solicitó el registro fílmico de las cámaras de seguridad del cajero. “Si les sucedió denúncienlo, probablemente con varias denuncias se haga una investigación a fondo y se logre más difusión, desmantelar a los estafadores y que todos volvamos a tener nuestro dineritoooo”, escribió Lucía en su cuenta de Twitter.

Paralelamente, y en respuesta a sus publicaciones, otros usuarios contaron que sufrieron el vaciamiento de sus cuentas a través del mismo modus operandi, incluso en esa misma sucursal. Las denuncias se fueron acumulando en una tendencia de los últimos años.

En los bancos ya no sorprenden los reclamos de este tipo y las cámaras de seguridad permiten acreditar los hechos ya consumados y no a prevenirlos, por lo que queda en la astucia de los usuarios el poder detectar las situaciones de este tipo para no sufrir los contratiempos y los problemas que se generan y que, angustia mediante, suelen resolverse con el reembolso total.