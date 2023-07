Crimen en zona oeste: un músico fue asesinado después de ensayar junto a su banda de cumbia

Fernando Martín Espíndola tenía 29 años, una hija de 7 y trabajaba como playero en una estación de servicio . También lideraba una banda de cumbia que para este fin de semana tenía programados un show en vivo y una presentación en la televisión. Este miércoles a la noche lo mataron a balazos cuando estaba con amigos y compañeros del grupo en la vereda de Uruguay y Magallanes, por donde pasó una moto a los tiros. Horas después, a metros de allí, una vecina denunció otra balacera, aunque no hubo heridos.

Amenazas al empresario asesinado: "Te voy a cortar las manos para que no cuentes más plata"

La exhibición de la bandera de Los Monos en el Coloso no fue un acto de intimidación pública

WhatsApp Image 2023-07-27 at 11.42.50.jpeg

Este jueves, en el marco de una conferencia de prensa por los tres crímenes registrados la noche del miércoles, el funcionario indicó que se analiza la posibilidad de que el ataque en el que murió Espíndola haya estado dirigido principalmente a un domicilio. "Pasó un vehículo y comenzó a disparar contra un domicilio y en esa circunstancia siguieron los disparos contra estas personas", dijo en relación a las víctimas y el grupo con el que se encontraban.

Violencia en el barrio

En la zona de Uruguay y Magallanes, los vecinos que hablaron con La Capital no salían del asombro. Espíndola no vivía en la zona pero sí reside allí uno de sus amigos, y por ese motivo solían ver al grupo en la esquina donde fueron atacados. "Cosas como estas están pasando cada vez más seguido, pero no sabemos por qué. Estos chicos son todos buenos pibes, nunca tuvieron un problema acá", contó un hombre que vive en la cuadra.

Además de este hecho, en el vecindario mencionaron otro ataque a balazos ocurrido ya durante la madrugada del jueves. La policía registró un llamado al 911 cuando faltaban algunos minutos para las 2. Una mujer con domicilio en Magallanes al 3300, a la vuelta de donde horas antes había sido asesinado Espíndola, denunció que luego de escuchar unos disparos salió a la vereda y encontró cuatro vainas servidas. En los peritajes en la zona, sin embargo, no se hallaron marcas de disparos en los domicilios de esa cuadra.

La vivienda en cuestión registra al menos otras tres denuncias por ataques a balazos ocurridos en término de tres años. Una fue el 19 de marzo de 2021, la otra el 7 de noviembre de 2022 y el 3 de mayo pasado fue la última y anterior a la de este jueves a la madrugada.

WhatsApp Image 2023-07-27 at 11.42.48.jpeg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los vecinos de la zona estaban al tanto también de estos hechos, pero no de los posibles contextos. Lo que sí perciben es un incremento de balaceras en la zona, que así como ocurrió con Fernando Espíndola también se cobró la vida de un vecino fallecido el fin de semana pasado. Daniel Pacheco, de 52 años, había sido baleado el 22 de junio en un ataque con características similares al de este miércoles por la noche. Quedó internado en el Sanatorio Ipam con heridas en las piernas y el tórax, y murió un mes después tras no poder reponerse.

La banda

"Era un pibe bárbaro. Estaban re contentos porque los habían entrevistado para la televisión y por eso se juntaron a tomar algo para celebrar", contó este jueves un vecino de calle Uruguay y Magallanes que conocía a varios de los integrantes del grupo. "Altoke Roke", como se llamaba la banda que lideraba Espíndola, había participado del programa El Show del Rey del canal Somos Rosario, que iba a emitirse este sábado a las 11.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de jonatan fernando veron (@altoke.roke.ok)

Para el mismo día el grupo tenía programado un show en vivo en el bar Negro 17 de Pueyrredón al 300. La banda vivía esos momentos de alegría y expectativa que minutos antes del crimen habían compartido en el último ensayo. Las imágenes de ese momento fueron compartidas en las redes sociales del grupo. "Pensar que minutos antes hacíamos esto que tanto disfrutamos juntos. Me quedo con esto, que dejabas todo en la cancha amigo", escribió uno de los integrantes en el mensaje que acompañó la publicación.