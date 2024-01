Crimen de Tomás Tello: un testigo dijo que vio quien le pegó la puñalada

"Vi justamente cuando le daban la puñalada en el pecho", afirmó un joven que fue testigo del crimen, que aseguró que está "dispuesto a declarar". Describió el arma homicida como "un cuchillito de alpaca", elemento que aún no fue encontrado por los investigadores.

Sobre la pelea, Nahuel contó que “lo tenían ahí arrinconado a Tomás y no se sabía defender, porque le estaban pegando entre tres, no gritaba, si no podía hacer nada”.