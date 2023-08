Crimen en Tablada: en tres años hubo 10 homicidios en 300 metros de calle Ayacucho

Si hay un aspecto que caracteriza al presente del barrio Tablada, aunque no tenga que ver con su historia pero sí con sus últimos años, es el miedo con el que viven los vecinos de algunas cuadras de este sector del sudeste de la ciudad. Es tanto el temor que incluso lo sienten aún cuando se viven días de calma. "Acá estaba tranquilo, pero si está tranquilo hay que prepararse porque va a pasar algo" , sintetizó este lunes un vecino a partir del asesinato de Mariana Cristal Rodríguez, la joven de 27 años baleada la tarde del domingo en Ayacucho al 4000. Por esa calle, en tan solo 300 metros, desde 2020 hubo diez homicidios.

A Mariana Cristal Rodríguez, de 27 años, la mataron a balazos el domingo cerca de las 15 cuando estaba en la boca de un pasillo que nace en Ayacucho al 4090. Lo que quedó después, a pesar de haber ocurrido a plena tarde, fue la evasiva de los vecinos. No de quienes no pudieron ver o escuchar, sino de quienes eligieron callarse. "Acá nadie te va a decir nada", dijo este lunes de manera contundente un hombre. "Hay que tener cuidado, no se puede hablar con cualquiera", resumió otro.