Crimen en Tablada: quién era el joven mucamo del Hospital de Niños Zona Norte asesinado

El homicidio sucedió pasada la medianoche del viernes, alrededor de la 1.30, en Necochea y Ameghino, en pleno barrio Tablada. Un vecino, al escuchar los disparos —que dijo fueron "mas o menos siete"—, salió a la calle y encontró a otros vecinos rodeando a un cuerpo tirado en la vereda. Cuando lo vieron lo reconocieron: era Javi. Otro vecino dijo que "mi hermanita escuchó los tiros, no quisimos salir hasta estar seguros de que no se iba a armar un tiroteo, por seguridad".

Testigos

Los efectivos realizaron una serie de entrevistas a familiares del muchacho y buscaron testigos presenciales de la escena, aunque no pudieron hallar a nadie que haya visto el homicidio. Finalmente una tía del joven, que vive frente al lugar donde mataron, aseguró momentos antes escuchar ruidos "como si fueran petardos", y que a los pocos minutos empezó a escuchar gritos que venían de la calle, por lo que al salir vecinos del lugar le gritaban que era su sobrino y estaba herido. También se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad arrojando resultado positivo.

Personal del gabinete criminalístico encontró 2 vainas servidas y la investigación del caso quedó en manos de la fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos María de los Ángeles Granato. Este fue el segundo homicidio en el departamento desde que arrancó el año.

Javier vivía junto a su familia a unas dos cuadras de donde lo mataron. Un amigo contó a La Capital que "Javi nunca se metió en problemas ni tenía bronca con nadie. Trabajaba hace muchos años como mucamo en el Hospital de Niños Zona Norte”.

"No andaba de noche"

Otro amigo contó que "era raro que anduviera a la noche por Ameghino, no sé si tenía una novia o algo. Era un chico muy querido que tipo 20 o21 ya se iba a la casa. Antes nos juntábamos en la esquina de Necochea y Ameghino pero con todas las muertes que hubo no nos juntamos más. El nunca anduvo en nada, no sé que pudo pasar". La familia directa del chico aún estaba en shock y prefirieron no tomar contacto con la prensa.

La fiscal María de los Ángeles Granato dispuso la comisión del gabinete criminalístico y para inspección ocular, pericias fotográficas, levantamiento de rastros, relevamiento de cámaras en la zona y Brigada Operativa para toma de testimonios. En la zona del hecho se recabo material balístico que será enviado a peritar. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico legal para la realización de autopsia.

El primer homicidio de 2025 fue en la localidad vecina de Villa Gobernador Gálvez el 1º de enero y cerca de la medianoche. Allí fue asesinado Ricardo David García de 24 años. De acuerdo a los testigos, la víctima fue atacada por un joven cuando circulaba en moto junto a su cuñada.