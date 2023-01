Crimen en Pérez: la casa fue baleada previamente y había tenido custodia policial

El crimen de Ángel Francisco Álvarez, el hombre de 35 años asesinado a balazos en el patio delantero de una casa de Pérez , fue el corolario de una serie de hechos violentos que tuvieron como escenario la misma vivienda. La víctima no vivía allí, era conocido de los moradores, por lo cual la Fiscalía busca confirmar si se trató de un error o si efectivamente era el objetivo del ataque. En el barrio hablan de un conflicto vinculado a la venta de drogas.

La noche del domingo 5 de diciembre pasado los habitantes de la vivienda de Doctor Borzone 220, Pérez, sintieron varios disparos contra el domicilio. Al salir se encontraron con una vecina que les contó lo poco que había visto: dos hombres encapuchados a bordo de una moto que gatillaron contra el frente de la casa y partieron a toda marcha. En la fachada quedaron a la vista las marcas de tres balazos y un rato después la policía recogió de la calle cuatro vainas servidas. Eso, sin embargo, no fue todo.

La denuncia comprendió además una amenaza que llegó por un audio de WhatsApp: "Te voy a decir una sola cosa hoy amigo, te voy a ejecutar a vos y a los que estén. El otro día fueron los pibes y dijiste que la ibas a dejar y llamaste a la yuta. No me importa si tengo que perder a un pibe, tres pibes, tengo 500 pibes para mandarte. Vos hoy me dejás la casa porque yo te ejecuto, te la hago re corta amigo ya sabés". Luego de ese episodio, y durante algunos días, hubo una ronda policial a modo de custodia sobre los habitantes de la vivienda.

La noche de este lunes, cuando faltaban unos minutos para las 22, se concretó la ejecución cuando dos hombres ingresaron por la fuerza a la vivienda y mataron a balazos a Ángel Francisco Álvarez, de 35 años. Si este crimen tiene que ver con las amenazas anteriores es algo que buscará confirmar la fiscal Georgina Pairola, que quedó a cargo de la investigación del hecho. La certeza hasta el momento es que la víctima estaba con el morador de la vivienda, un hombre de 32 años, sentados en el patio delantero de la casa cuando fueron sorprendidos por los homicidas.

Fueron cinco disparos: todos hacia Álvarez, tres en la espalda y dos en las costillas del lado derecho. Los agresores se dieron a la fuga de inmediato, según algunos testigos a bordo de un auto oscuro. En tanto, la víctima fue trasladada por el Sies al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde los médicos lo operaron de urgencia en un intento en vano por salvarle la vida. Pasada la 1 del martes confirmaron que había fallecido.

Posible contexto

Por los hechos violentos recientes contra la vivienda y sus habitantes, los investigadores creen que es probable que la víctima no fuera el principal objetivo del ataque. Sin embargo, el hecho de que todos los disparos fueron dirigidos a él obliga a profundizar la pesquisa en ese aspecto. Es un punto que podrá esclarecerse a medida que avance la investigación y se conozca la mecánica del hecho a partir, por ejemplo, del testimonio de los testigos.

Doctor Borzone al 200 está ubicado al extremo norte de la ciudad de Pérez. Se trata de un barrio con aspecto de clase media, calles con mejorado, algunas casas de fin de semana y un par de comercios. En ese marco los vecinos vincularon al crimen de este lunes y los otros hechos violentos a un conflicto relacionado a la venta de drogas al menudeo.

En la casa donde ocurrió el homicidio funciona una despensa. Algunos vecinos sugirieron que podría tratarse de una pantalla, aunque no pudieron precisar si dicha vivienda es un punto de venta de drogas, de acopio o solo el lugar que habitan quienes ocupan un rol menor en la cadena de comercialización de drogas. Este martes la casa estaba deshabitada, el cartel que publicita los productos que vende la despensa estaba en el patio delantero, a metros del charco del sangre que dejó Álvarez al caer herido a balazos.

Crímenes en Pérez

Este sector de Pérez no es un lugar habitual para las crónicas policiales. En la localidad vecina ocurrieron 6 homicidios en 2022 y todos fueron entre el barrio Cabín 9 y zonas rurales aledañas.

El primer crimen de 2022 fue justamente en la plaza 25 de Mayo de Cabín 9. Fue el 12 de mayo, cuando Nicolás Ezequiel Lugones, de 17 años, estaba en ese lugar y lo balearon desde una moto. La antesala de ese homicidio fue una discusión entre Nicolás y un amigo con otras dos personas que primero se fueron de la plaza y regresaron al rato para concretar el ataque.

El siguiente crimen también tuvo como víctima a un menor de edad, pero en esta ocasión se trató de un chico con domicilio en el barrio Santa Lucía de Rosario, cuyo cadáver fue descartado en un camino rural de la zona de Belgrano y El Zorzal. Se llamaba Brandon Segovia, tenía 16 años y en su entorno aseguraron que "tenía sus broncas" vinculadas a la venta de drogas en la zona oeste. El cuerpo tenía al menos 9 balazos y las extremidades atadas.

Un mes después, en circunstancias similares, fueron hallados los cadáveres de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, junto a un basural ubicado en Camino de Los Indios y Chajá, en la zona rural de Cabín 9. Habían sido asesinadas a balazos en un hecho planificado y ejecutado por al menos cinco personas, algunas de ellas vinculadas a Los Monos, que fueron imputadas y están presas.

A mediados de agosto ocurrió otro crimen, aunque con características singulares. Osvaldo "Popito" Salazar, de 28 años, vinculado a Luis "Pollo" Bassi y condenado por homicidio y robos, murió luego de ser herido en un ataque a tiros contra el vehículo del Servicio Penitenciario en el que era trasladado a la cárcel de Pérez al volver de una salida transitoria. El hecho ocurrió la tarde del domingo 14 de agosto, pero "Popito" murió tres días después, mientras estaba internado en el Heca.

Por último, ya sobre el cierre de 2022, fue asesinado Sergio Ramón Paiva, de 46 años, también en Cabín 9. El hombre estaba en la zona de Aguaribay y Hudson cuando tres personas que iban en un auto y otras que andaban en moto dispararon contra él y su sobrino, que fue herido pero sobrevivió. Los agresores, además, dejaron una nota en el lugar: "Esto es para el torro de Esteban Alvarado. Feliz Año Nuevo".