Crimen en "La Saladita": "Tal vez quisieron decirnos que para trabajar hay que pagar"

Ricardo Gaitán es puestero en la feria donde asesinaron a Rosa Romero el sábado. Asegura que el día del asesinato "sugestivamente" no había policías.

"Fue tremendo, un fusilamiento", le cuenta a La Capital aún conmovido por el crimen Ricardo Gaitán , un ex trabajador marítimo que se quedó sin trabajo durante la crisis de 2001 y desde hace algunos años vende herramientas en uno de los puestos de la Homero Manzi .

"La plaza ha crecido y hoy se encuentran más de 1.000 vendedores tanto formales como informales . Hace años que realizo tareas de vendedor y te puedo decir que jamás hemos recibido una agresión tan cruel y despiadada como esta . Esto nos llama a reflexionar porque cometer un acto de fusilamiento, transitar por medio de la plaza donde hay compradores, vendedores, niños, familias, es tremendo y habla de la impunidad con que se mueven . Fue en el medio de la plaza, no en los bordes, donde podrían haberse escapado en un auto más rápido. Es sugestivo que hayan decididos ir a a realizar una ejecución", cuenta.

image (3).jpg El crimen se produjo en inmediaciones de Salva y Laínez, en medio de la feria que funciona en la plaza Homero Manzi.

Sobre Rosa Romero, la mujer asesinada, dijo que "era una excelente persona, jamás se metía con nadie, una persona muy callada y muy buena".

El feriante comentó que a pedido de la comunidad se había conseguido a través del Concejo la presencia de policías caminantes. Sin embargo, destacó que "sugestivamente" el sábado en que se produjo el crimen "no hubo presencia policial en todo el predio".

Para Gaitán, quien en sus horas libres trabaja como periodista en un programa radial de una FM de la zona, hay tres lecturas del asesinato: "La primera es que pudo tratarse de un acto por encargo para sembrar el terror y que después digan que si queremos trabajar, tenemos que pagar".

Luego, amplió que "una segunda lectura es que estamos cerca de las elecciones y que se produzca un acto de tanta conmoción puede inclinar el voto hacia aquel político que tenga una buena propuesta en seguridad". Finalmente, deslizó: "La tercera hipótesis es que pudo haber sido un crimen por error".

"Este viernes vamos a trabajar normalmente. Necesitamos trabajar porque la gente necesita comer y que nos resguarden con algún tipo de servicios de policía porque acá hay casi mil personas trabajando y entre 10 mil y 15 personas circulan cada vez que abrimos, según nuestros datos"-

Consultado sobre si los feriantes estaban con temor tras el salvaje crimen de Rosa Montero, Gaitán fue contundente: "A las únicas cosas a las que les tengo miedo son a las cosas que no son de Dios. Después de lo que nos pasó, solo nos queda dos cosas, vas a trabajar o el abismo", dijo para luego referirse a lo importante y necesaria que es la feria para quienes trabajan allí: "Hay gente que no tiene para comer. A los que tienen un plan, a los jubilados, no les alcanza. Si uno se fija, va a ver mucha gente mayor en la feria que sábados y domingos están vendiendo cuando tendrían que estar con sus nietos".

"Nosotros no tenemos miedo, la gente quiere trabajar. Y le puedo asegurar que si vuelven a entrar, esta vez no salen", redondeó el feriante.