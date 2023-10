Crimen de Ivana: "No sean pelotudos, si matan a una persona van 30 años en cana"

El fiscal del caso brindó precisiones de los hechos previos al ataque a piedrazos que terminó con la vida de la hincha de Central. El testimonio de un invitado a ver el partido, que no pertenece al grupo de amigos, fue clave

Tras la audiencia imputativa de Juan José Masson , el hombre de 40 años acusado de ser uno de los coautores del crimen de Ivana Garcilazo , el fiscal de la causa, Gastón Ávila, brindó precisiones sobre las investigaciones que se desarrollaron. Hizo especial hincapié en que los acusados anticiparon posibles peleas en la vía pública y un invitado ajeno al grupo les advirtió que no se sobrepasen: "No sean pelotudos porque si matan a una persona van 30 años en cana" .

crimen ivana garcilazo.jpg Familiares y amigos de Ivana Garcilazo se reunieron frente a las puertas del Centro de Justicia Penal para seguir de cerca las instancias de la audiencia imputativa. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Según consignó Ávila, unas seis personas se juntaron a ver el partido en un domicilio de Catamarca y Cafferata, y sólo tres fueron a "cometer el hecho": Masson, Cabrera y Reifenstuel. "Antes de irse de la casa, hicieron una manifestación que tenía un tenor similar a «con un poco de suerte, ahora vamos y nos podemos pelear con alguien». Esto lo escucha una de las personas que no era del grupo de amigos, sino que era alguien que había sido invitado por el dueño de la casa pero que no pertenecía al núcleo de estas tres personas, quien reflexiona y les dice que «tengan cuidado, no sean pelotudos porque si matan a una persona, van 30 años en cana»".

Responsabilidades

Consultado sobre la posibilidad de determinar concretamente quién arrojó la piedra que impactó en la cabeza de Ivana Garcilazo y la mató, el fiscal admitió: "Desde mi punto de vista, no vamos a poder desentrañar nunca cuál de las piedras fue la que impactó en el cráneo de Ivana. Pero esto los coloca a todos en una misma situación".

"Las personas que están involucradas se colocan en el lugar de los hechos pero se deslindan de la responsabilidad de haber arrojado piedras en general, o de haber arrojado la piedra que terminó impactando (en Ivana)", explicó Ávila, quien agregó que "la teoría de Fiscalía es que las tres personas actuaron de manera coordinada, incluso, con la información que tenemos, sabemos que se estaban yendo de la casa (donde vieron el clásico rosarino) con intenciones de someterse a una situación, como mínimo, de agredir".

"Todos los testigos, que son más de cinco, están de acuerdo en que los tres estaban lanzando piedras. Todos arrojaron las piedras aceptando la posibilidad casi cierta de que se produjera el resultado letal", remarcó.

familiares Ivana garcilazo.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Por último, indicó que en caso de ser detenido, Reifenstuel puede llegar a recibir una pena mayor por toda la movilización de recursos que se debe destinar para dar con su paradero, incluso el pedido de colaboración internacional. Aunque no restó importancia a la conducta de Masson y Cabrera luego de que perpetraran el homicidio: "Ambos siguieron viviendo en Rosario, pero cuando los quisimos ir a buscar ya habían cambiado de domicilio y se tuvieron que entregar por estar en una situación casi de acorralamiento. Y ambos cambiaron su fisonomía".

Todas esas circunstancias, explicó el fiscal, fueron valoradas en las dos audiencias como "pautas de peligro en términos procesales" y es por eso que los dos "no pueden seguir el proceso en libertad hasta que se defina su situación".

Cómo fue el crimen de Ivana Garcilazo

Garcilazo tenía 32 años y el sábado 30 de septiembre fue al Gigante de Arroyito. Tras el triunfo de su equipo 1 a 0 sobre Newell's en el clásico con un gol de Ignacio Malcorra, Ivana salió con su moto rumbo a su casa. Iba a acompañada por Daniel, su novio, quien circulaba en otro rodado. Alrededor de las 19.30 la mujer llegó encabezando una caravana de vehículos al semáforo ubicado por Ovidio Lagos en el cruce con Montevideo.

En ese sector no había control policial pero si varios fanáticos de Newell's. Según explicó el Ministro de Seguridad Claudio Brilloni en su momento, el puesto policial más cercano estaba a unos 600 metros, en inmediaciones del ingreso al Coloso Marcelo Bielsa. Ivana no iba haciendo ningún gesto de provocación.

La joven de 32 años fue atacada con una baldosa que le impactó sobre el lado derecho de su cara y la mató.

Los tres atacantes huyeron en diferentes direcciones. Uno de ellos, Cabrera, quedó registrado en un video difundido por Fiscalía, vestido con una remera celeste, pantalón y mochila negra, corriendo por Montevideo al 2700, mientras huía de la escena del crimen. Las escenas muestran cómo arrojan en el cantero de un árbol una linga de la moto perteneciente a Daniel, el novio de Ivana, con quien se peleó tras la muerte de la chica.