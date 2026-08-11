Cada 11 de agosto conmemoramos el Día del Licenciado en Nutrición, una fecha que reconoce el compromiso, la formación y el aporte de quienes, desde los distintos ámbitos del ejercicio profesional, trabajan para mejorar la salud y la calidad de vida de la población.

Esta conmemoración coincide con el nacimiento del Dr. Pedro Escudero (1877), médico argentino considerado el padre de la Nutrición en Argentina y Latinoamérica. A comienzos del siglo XX, revolucionó el abordaje de la alimentación al consolidarla como una disciplina científica.

Entre sus principales aportes se destacan la creación del Instituto Nacional de la Nutrición, la fundación de la Escuela Nacional de Dietistas —primera institución de formación en la materia en América Latina— y el desarrollo de los cuatro principios fundamentales de la alimentación: Cantidad, Calidad, Armonía y Adecuación , que continúan orientando nuestra práctica profesional.

Su modelo educativo e institucional fue pionero y sentó las bases para el desarrollo y la consolidación de la profesión en numerosos países de la región.

EL ROL DEL NUTRICIONISTA EN LA ACTUALIDAD

Hoy, el rol del Licenciado en Nutrición trasciende ampliamente la atención en consultorio. En un contexto en el que la malnutrición continúa representando uno de los principales desafíos para la salud pública, estos profesionales desempeñan una labor estratégica en múltiples ámbitos:

Nutrición clínica: prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles y otras condiciones de salud relacionadas con la alimentación.

Docencia e investigación: formación de recursos humanos y generación de conocimiento científico en todos los niveles y modalidades.

Administración de Servicios de Alimentación: gestión y supervisión de servicios en hospitales, industrias, cocinas centralizadas, comedores y empresas de catering, entre otros.

Nutrición comunitaria: promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante acciones dirigidas a la población en las distintas etapas de la vida.

Producción de alimentos: control de calidad, inocuidad y desarrollo de alimentos seguros y sustentables.

Políticas públicas: diseño, implementación y evaluación de programas de educación alimentaria nutricional y promoción de entornos saludables.

LA NUTRICIÓN SE EJERCE CON MATRÍCULA PROFESIONAL

El ejercicio de la nutrición en Argentina está regulado por la normativa vigente para las profesiones de la salud. Contar con un título universitario habilitante y matrícula profesional vigente no es una opción, sino un requisito legal que garantiza el ejercicio responsable de la profesión.

Elegir un Licenciado en Nutrición matriculado asegura una atención ética, basada en la evidencia científica y adaptada a las necesidades de cada persona.

En este día, expresamos nuestro más sincero reconocimiento y felicitación a todas/os las/los Licenciadas/os en Nutrición. Agradecemos su compromiso cotidiano y su permanente labor en favor de la salud y el bienestar de la población.

¡Feliz Día, colegas!

Colegio de Graduados en Nutrición – 2da Circunscripción

COLEGIO DE GRADUADOS EN NUTRICIÓN

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