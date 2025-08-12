La Capital | Ovación | Newell's

Newell's necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Los defensores Leprosos dejarían la entidad del Parque en las próximas horas. ¿Vuelve a acercarse la posibilidad de Luis Ángel Diaz?

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

12 de agosto 2025 · 11:01hs
Carlos Ordóñez llegó como refuerzo a Newells y firmó un contrato hasta 2027.

CANOB Oficial

Carlos Ordóñez llegó como refuerzo a Newell's y firmó un contrato hasta 2027.

Todos los mercados de pases tienen su novela y este no es la excepción en Newell's. Las salidas de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo han sido una traba importante para la Lepra ya que hasta el momento no le permitió liberar el cupo de extranjeros y, por ende, bloquea desde hace varias semanas la llegada del delantero Luis Ángel Díaz.

Con la caída de su pase a Miramar Misiones uruguayo, el colombiano Ordóñez comienza a barajar un par de opciones para poder continuar su carrera. Por el momento, el zaguero continúa trabajando en Progreso de Uruguay con el que tiene contrato hasta diciembre de este año.

El defensor cafetero tiene dos posibilidades. La más cercana es continuar su carrera en el fútbol de su país, más allá que por el momento no se conoció el equipo que lo quiere. La otra chance es la segunda división del fútbol mexicano. Cabe destacar que Ordóñez es el jugador a vender para poder liberar el cupo de extranjeros.

Por el lado de Salcedo, se hizo difícil llegar a un acuerdo por el jugador por su salida. Caída las variantes de San Lorenzo y un club de Arabia Saudita, el paraguayo podría pasar al fútbol brasileño a través de un préstamo hasta fin de año. Cabe recordar que el defensor tiene vínculo con la Lepra hasta diciembre de 2027.

>>Leer más: Newell's vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Luis Ángel Díaz, el jugador que espera y no desespera

La liberación del cupo de extranjeros, en caso que se concrete la salida de Ordóñez, abriría la puerta para la llegada del extremo colombiano Luis Ángel Díaz. El futbolista de Envigado sumó unos minutos desde el banco de suplentes el último fin de semana y sigue a la espera del llamado de la dirigencia de Newell's para sumarse al plantel que dirige el Ogro Fabbiani.

Sin dar declaraciones, Díaz confirmó "off the record" que la posibilidad de llegar al Parque de la Independencia sigue viva y que sólo espera la definición desde Rosario. A pesar que había algunas diferencias sobre el pago del delantero con Envigado, por lo que pudo averiguar Ovación se vieron saldadas y sólo se espera la liberación del cupo.

>>Leer más: El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

Rodrigo Atencio, otras de las opciones que se manejan

Ante la imposibilidad por el tema de cupo para que llegue Luis Ángel Díaz, la dirigencia Leprosa posó sus ojos en Rodrigo Atencio, futbolista de Sport Recife de Brasil y reconocido hincha Rojinegro. El conjunto brasileño ya rechazó una oferta por un préstamo, pero Newell's insistiría y se podría llegar a dar.

Además, sonaron nombres como Teodoro Arce, de General Caballero de Paraguay, y de Mario Sanabria, de Aucas de Ecuador, quienes también fueron sondeados por la Lepra en los últimos días, pero no serían prioridad a esta hora para la dirigencia Rojinegra.

Noticias relacionadas
newells vs atletico tucuman: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Los futbolistas rojinegros celebran la victoria de 2018 frente a Atlético Tucumán en cancha de Temperley. 

Newell's ante Atlético Tucumán, el rival derrotado en su mejor actuación en la Copa Argentina

Ariel Penel será el árbitro en Salta, donde Newells enfrentará al Atlético tucumano.

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Juan Pablo Vojvoda, en la época en que dirigía a Newells. Hoy lo piden los hinchas de Gremio.

Un ex-Newell's empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Ver comentarios

Las más leídas

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newells necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Newell's necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Lo último

Dante Pagani, en octavos de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Dante Pagani, en octavos de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

Qué le pasó al micro que trasladaba al plantel de Atlético Tucumán a Salta para el partido con Newells

Qué le pasó al micro que trasladaba al plantel de Atlético Tucumán a Salta para el partido con Newell's

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado del corazón en el Garrahan

El adolescente de 16 años estaba primero en la lista de pacientes en espera de este órgano y este martes familiares confirmaron su intervención

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado del corazón en el Garrahan
Pullaro y Llaryora: Los gobernadores estamos garantizando la paz social
Economía

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del Aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del Aeropuerto de Rosario

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia
La Ciudad

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newells necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Newell's necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Ovación
Qué le pasó al micro que trasladaba al plantel de Atlético Tucumán a Salta para el partido con Newells
Ovación

Qué le pasó al micro que trasladaba al plantel de Atlético Tucumán a Salta para el partido con Newell's

Qué le pasó al micro que trasladaba al plantel de Atlético Tucumán a Salta para el partido con Newells

Qué le pasó al micro que trasladaba al plantel de Atlético Tucumán a Salta para el partido con Newell's

Vóley: Santa Fe dejó su huella en el Nacional Sub 16 con fuerte presencia rosarina

Vóley: Santa Fe dejó su huella en el Nacional Sub 16 con fuerte presencia rosarina

Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Policiales
Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

La Ciudad
Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia
La Ciudad

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Menores ante la ley: un juez juvenil pide no actuar con populismo punitivista

Menores ante la ley: un juez juvenil pide "no actuar con populismo punitivista"

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con La Libertad Avanza y lo insultó
Política

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con La Libertad Avanza y lo insultó

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión
Policiales

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses
Economía

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Exportaciones provinciales durante el primer semestre: por qué Santa Fe vendió más, pero recaudó menos
Economía

Exportaciones provinciales durante el primer semestre: por qué Santa Fe vendió más, pero recaudó menos

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses
Policiales

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata
La Ciudad

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?
Información General

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada
La Ciudad

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia
Información General

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Policiales

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?
Información General

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?

Kulfas: Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Kulfas: "Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo"

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay