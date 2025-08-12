La Capital | Economía | alquiler

Alquileres en Rosario: los aumentos interanuales superan el 80 %

El alquiler de un departamento de un dormitorio en la ciudad subió 72,7 % en el último año y promedia los 380 mil pesos, según un informe del Ceso

12 de agosto 2025 · 13:12hs
Pagar el alquiler representa cada vez más ingresos de los rosarinos

Foto: Marcelo Rubén Bustamente / La Capital

Pagar el alquiler representa cada vez más ingresos de los rosarinos

La escalada de precios en el mercado de alquileres de Rosario se consolida como una de las principales preocupaciones para los inquilinos. Un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) reveló aumentos interanuales de hasta el 81,8 % en algunas tipologías, lo que impacta de forma directa en el poder adquisitivo de los rosarinos.

Estos incrementos superan con holgura el 55,7% interanual que marcó el Índice para Contratos de Locación (ICL) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Alquileres: aumentos que marcan tendencia

Según el relevamiento del CESO, al primer día hábil de agosto los precios de los alquileres registraron incrementos interanuales de:

• Monoambientes: 81,8 %, con una mediana de $300.000 sin expensas.

• Departamentos de dos ambientes: 72,7 %, con una mediana de $380.000 sin expensas.

• Departamentos de tres ambientes: 81,8 %, con una mediana de $500.000 sin expensas.

El estudio también señaló que las expensas representan, en promedio, un 16,9 % del costo de alquiler, un peso adicional que agrava la situación para los inquilinos.

>> Leer más: Alquileres: subieron un 20% las consultas para rescindir contratos en Rosario

Salarios que no alcanzan

El CESO advirtió sobre la creciente brecha entre ingresos y precios de alquiler. Con subas que superan el 80 % anual, los salarios no logran seguir el ritmo:

• Un trabajador con el Salario Mínimo Vital y Móvil ($322.000) destina el 93,2% de su ingreso al alquiler de un monoambiente, sin contar expensas ni servicios.

• Un jubilado ($384.305) gasta el 78,1% de su haber en el mismo tipo de vivienda.

• Un maestro de grado sin antigüedad destina el 54% de su sueldo al alquiler de un departamento de dos ambientes, excluyendo gastos adicionales.

La situación plantea un escenario cada vez más complejo para quienes buscan o deben renovar contrato en la ciudad, en un contexto donde el costo de la vivienda crece mucho más rápido que los ingresos, dejando a miles de rosarinos con menos margen para otros gastos esenciales.

Noticias relacionadas
El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta un calendario desafiante en materia de renovación de deuda en pesos. Este miércoles habrá una licitación clave.

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

En julio las ventas minoristas pymes marcaron un retroceso en la medición interanual con una baja del 2% a precios constantes

Fuerte retroceso: el último informe de Came muestra que las ventas minoristas pyme bajaron un 5,7% en julio

Según el Instituto de Estadística de los Trabajadores, en julio se comenzó a sentir el traspaso de la devaluación a precios.

La "inflación de los trabajadores" se aceleró al 2% en julio









