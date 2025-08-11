Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

"Era una mujer que ayudaba a todo el mundo", dijo Gonzalo Muñoz, expareja de María Fernanda González, asesinada cuando iba al kiosco. El hijo de 16 años que tienen en común también fue baleado y está internado.

Gonzalo Muñoz balbucea y llora mientras recuerda a su expareja María Fernanda González, la mujer de 37 años acribillada sin piedad este sábado en Cavour y Ottone, en el barrio Empalme Graneros . En el mismo hecho balearon al hijo que tienen en común, Martín, de 16 años. No encuentra palabras. No tiene respuestas. “Era una piba que ayudaba a todo el mundo, laburante. Nos llevábamos bien. No me entran razones" , dijo antes de quebrarse en lágrimas cuando la despedía en una casa velatoria del centro de Rosario.

María Fernanda González era peluquera, trabajaba en un local a pocos metros de donde fue atacada el sábado cerca de las 22.30. También era una histórica vecina del barrio y tenía dos hijos: Martín, de 16 años y que se recupera en el Hospital Vilela tras ser baleado, y Jazmín, de 13 años. En Empalme Graneros la conocían y el crimen atravesó al resto de los vecinos. “Es como si se muera tu hija, tu mamá o que te mataran a vos”, contó en LT8 Osvaldo Ortolani, presidente de la Vecinal de Empalme Graneros y quien este lunes se acercó a la casa velatoria de Santiago y San Luis. La vecinal, a modo radio de pueblo, despidió a González con un posteo de Facebook, el cual acumuló decenas de sentidos mensajes.

Más temprano en LT8 , Gonzalo trataba de encontrar respuestas. “El día anterior balearon la casa de enfrente, pero no tengo explicación”, dijo. “ Iba a hacer una compra ”, agregó. Sus palabras se entrecortaban como quien busca una explicación inexistente hasta el momento .

Esa noche del sábado Gonzalo, enfermero de profesión, estaba manejando su remis, al cual se sube para generar un ingreso extra. El llamado impactó y viajó sin demoras hacia la zona. Cuando llegó se encontró con la escena del horror: “Mi nene tendido con un balazo y la madre al lado” , recordó. La ambulancia del SIES también arribó y los médicos intentaron salvar a la mujer, que gravemente herida no resistió a la agresión de un grupo de personas que sin mediar palabras disparó al menos cinco veces contra ella, su hijo y un amigo del adolescente.

Gonzalo y María Fernanda fueron pareja 15 años, ocho de ellos convivieron en la casa donde hoy vivía González con los dos hijos que tienen en común. Sus palabras marcan el dolor de la pérdida. Su cuerpo responde al de un hombre golpeado, hasta rechazó el primer llamado de fiscalía y recién acudirá mañana a la Justicia.

El tiempo que Gonzalo vivió con su expareja marca las sospechas de los fiscales. “La casa de enfrente siempre hubo problemas, pero nosotros nunca nos metimos. No entiendo el porqué, no sé el porqué, no me explico”, repite y repite sin una contestación del otro lado.

Ahora el hombre espera por la recuperación de Martín y abraza a Jazmín, la adolescente que se había quedado en su casa cuando su madre salió al kiosko. “Gracias a Dios no vio nada, pero fue en la esquina de la casa”, reveló Gonzalo, que antes de cortar la comunicación retrató a su expareja en tres palabras: “Era una madraza”.

La despedida de los hijos

En el ataque que terminó con la vida de González fue herido su hijo Martín, de 16 años, que fue derivado al hospital Víctor J. Vilela para una mejor atención. El joven fue diagnosticado con fractura de fémur, además se le constató un balazado con orificio de entrada y salida.

El propio adolescente lo contó a través de redes sociales y además dejó una dedicatoria para su madre: “Vuela Alto Ma, pero siempre vivirás en mi corazón. Aunque te hayas ido de este plano, siempre me cuidaste... Fuiste la mejor mamá que pude haber tenido y me arrepiento de haberte valorado como debí. Te amo”.

Por su parte, Jazmín, su hija más chica, subió una serie de publicaciones para recordar a su madre sin poder entender el triste final: “Aunque te fuiste no te sacaré de mi corazón porque fuiste la única que me escuchó, me soportó y me comprendía. La única que sabía cuando mentía o me pasaba algo, perdón por no demostrarte lo que tanto te amaba... Éramos vos y yo contra el mundo y ahora que te fuiste seré yo sola”.

Además, en un largo texto, la joven continuó con la despedida y pidió justicia por su madre: “Te irás a descansar sabiendo lo tanto que te amé y lo que me duele dejarte ir. Aunque no estés aquí siempre estarás en mi corazón. Te voy a extrañar, te juro que vamos a hacer justicia”.

"No tenía ningún conflicto", aseguran los fiscales

Los fiscales a cargo de la investigación por el asesinato de María Florencia González aseguraron que la víctima no tenía ningún conflicto que pueda relacionarse al ataque. También confirmaron que en la cuadra donde ocurrió el crimen hay un punto de venta de drogas.

En una conferencia de prensa realizada este lunes al mediodía, Saldutti junto a su par Franco Carbone confirmaron que la principal hipótesis de la causa es que la mujer de 37 años fue atacada a tiros por error. "No tenía ningún tipo de conflicto con ninguna banda criminal. No había radicado ninguna denuncia. Era una persona completamente ajena a cualquier tipo de conflictividad barrial", explicó Saldutti.

En ese marco se sospecha que el conflicto alrededor del ataque está vinculado al narcomenudeo. Una vivienda ubicada a pocos metros de donde ocurrió el hecho es un punto de venta de drogas que fue atacado a tiros el sábado pasado. Saldutti confirmó además que tanto esa balacera como el crimen de González fueron ejecutados con mismo tipo de calibre y marca de cartuchería de las vainas.

En tanto Franco Carbone explicó que el punto de venta de drogas de esa cuadra había sido denunciado a comienzos de año. Sin embargo, según explicó, los policías que trabajaron a partir de esa denuncia informaron que "al menos hasta el 7 de mayo no vieron movimientos compatibles con el funcionamiento de un bunker".

Entre las versiones que se investigan sobre el crimen está la que apunta a una mujer relacionada al punto de venta de drogas en cuestión. En ese sentido se cree que los autores del ataque confundieron a esa persona de 42 años con María Florencia.