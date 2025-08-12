La Capital | La Ciudad | motociclista

Espectacular operativo: trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

El siniestro vial ocurrió este martes por la mañana a la altura de avenida Nuestra Señora de Rosario. La víctima tiene 20 años y quedó internada en el Heca.

12 de agosto 2025 · 12:55hs
Una ambulancia del Sies llegó al lugar para asistir al motociclista herido.

Una ambulancia del Sies llegó al lugar para asistir al motociclista herido.

Un motociclista tuvo que ser trasladado en helicóptero hacia el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) tras sufrir heridas en un choque con un camión a la altura de avenida Circunvalación y avenida Nuestra Señora del Rosario.

La víctima se llama Nicolás O., tiene 20 años, y conducía una moto de mediana cilindrada. El episodio se registró cerca de las 11 de esta mañana de martes.

Cómo ocurrió el accidente en avenida Circunvalación

Por razones que se investigan, un camión de gran porte colisionó mientas se desplazaba por la avenida Circunvalación, en sentido norte-sur.

helicóptero

Como consecuencia del impacto, el motociclista derrapó sobre la calzada y sufrió un traumatismo de cráneo, sin pérdida de conocimiento. Según los primeros reportes, llevaba el casco puesto.

Desde el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) precisaron que el paciente presentaba "impotencia funcional" en miembro superior izquierdo, pero se encontraba estable dentro del cuadro general.

Embed

Un helicóptero sanitario trasladó al motociclista el Heca

Por tal motivo, desde el Sies activaron el código rojo para solicitar la intervención del helicóptero sanitario UTV, que trasladó al lesionado hacia el Heca en cuestión de minutos.

Este protocolo sanitario requirió de un momentáneo corte de tránsito en avenida Pellegrini entre Iriondo y Vera Mujica, a fin de despejar la zona del helipunto dispuesto en plena avenida para proceder al descenso y traslado inmediato del herido el Heca.

Una vez ingresado al nosocomio, también se le diagnosticó un traumatismo pélvico abdominal y miembros. Por tal motivo se le realizaron estudios para corroborar con precisión el grado de las lesiones.

Noticias relacionadas
Ampollas secuestradas durante un allanamiento en la investigación del fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

Créditos Nido: este martes se realiza el décimo tercer sorteo.

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

El próximo jueves se realizará una campaña de recolección de sangre para los efectores públicos de la ciudad

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

el tiempo en rosario: un martes algo nublado pero con la maxima en alza

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

Ver comentarios

Las más leídas

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo último

Por qué Lali Espósito no quiso hacer de Moria Casán en la serie

Por qué Lali Espósito no quiso hacer de Moria Casán en la serie

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

El alquiler de un departamento de un dormitorio en la ciudad subió 72,7 % en el último año y promedia los 380 mil pesos, según un informe del Ceso
Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario
Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata
La Ciudad

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan
La Región

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses
Policiales

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Ovación
Newells: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Newells: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Newell's: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

Policiales
Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

La Ciudad
Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban perdidas

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional
Ovación

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Información General

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido
Policiales

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros
Policiales

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales
Economía

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario
Economía

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía
Economía

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto
Economía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión
Motores

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros
Zoom

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN
Información General

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

La web prehistórica: EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up
Información General

La web "prehistórica": EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo
Política

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo