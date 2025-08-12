Espectacular operativo: trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

El siniestro vial ocurrió este martes por la mañana a la altura de avenida Nuestra Señora de Rosario. La víctima tiene 20 años y quedó internada en el Heca.

Una ambulancia del Sies llegó al lugar para asistir al motociclista herido.

Un motociclista tuvo que ser trasladado en helicóptero hacia el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) tras sufrir heridas en un choque con un camión a la altura de avenida Circunvalación y avenida Nuestra Señora del Rosario.

La víctima se llama Nicolás O., tiene 20 años, y conducía una moto de mediana cilindrada. El episodio se registró cerca de las 11 de esta mañana de martes.

Por razones que se investigan, un camión de gran porte colisionó mientas se desplazaba por la avenida Circunvalación, en sentido norte-sur.

Como consecuencia del impacto, el motociclista derrapó sobre la calzada y sufrió un traumatismo de cráneo, sin pérdida de conocimiento. Según los primeros reportes, llevaba el casco puesto.

Desde el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) precisaron que el paciente presentaba "impotencia funcional" en miembro superior izquierdo, pero se encontraba estable dentro del cuadro general.

Embed Operativo de emergencia en el HECA. Desciende el helicóptero sanitario. La circulación vehicular está interrumpida. pic.twitter.com/weky1aKdxt — Centro Integrado de Operaciones Rosario (@CIOR_Rosario) August 12, 2025

Un helicóptero sanitario trasladó al motociclista el Heca

Por tal motivo, desde el Sies activaron el código rojo para solicitar la intervención del helicóptero sanitario UTV, que trasladó al lesionado hacia el Heca en cuestión de minutos.

Este protocolo sanitario requirió de un momentáneo corte de tránsito en avenida Pellegrini entre Iriondo y Vera Mujica, a fin de despejar la zona del helipunto dispuesto en plena avenida para proceder al descenso y traslado inmediato del herido el Heca.

Una vez ingresado al nosocomio, también se le diagnosticó un traumatismo pélvico abdominal y miembros. Por tal motivo se le realizaron estudios para corroborar con precisión el grado de las lesiones.