Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con La Libertad Avanza y lo insultó

El exembajador argentino en China calificó al ex presidente de "reverendo hijo de puta" y habló de "negocios personales"

El exdiplomático Diego Guelar, quien fuera embajador argentino en China , calificó de "reverendo hijo de puta" al ex presidente Mauricio Macri por el acuerdo con La Libertad Avanza.

En medio de las críticas proferidas al expresidente de la Nación durante el príodo de 2015 y 2019, deslizó la posibilidad de que en los últimos tiempos haya tomado decisiones orientadas por "un negocio personal" .

En una entrevista radial, Guelar deslizó que el acuerdo entre Macri y La Libertad Avanza le otorgó una suerte de acta de defunción.

"Mauricio Macri, sin lugar a dudas, es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta . No sé si es elíptico, no es muy diplomático", respondió.

Guelar, quien estuvo estos años alineado al PRO y fue embajador de Macri en China durante el gobierno de Cambiemos, sorprendió a los entrevistadores por el insulto.

"Tengo una influencia, estoy influenciado por la era Javier Milei, tengo el insulto más fácil, justo ahora que él dice que no lo va a hacer", parafraseó Guelar tras insultar a Macri al aire en el programa de Romina Manguel por Radio Con Vos.

Una oportunidad en la historia

Además, reflexionó: "No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia, estuviste en el caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró. Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, ¿qué diablos le pasó?".

"Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por los cuentos, las historietas, etc", dijo.

A continuación, agregó: "Entonces digo, no sé, pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber, porque él es un personaje de la historia más allá de su intencionalidad".