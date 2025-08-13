La Capital | Zoom | Fito Páez

¿El fin del amor? Aseguran que Fito Paez y Eugenia Kolodziej se separaron

El músico y la actriz llevaban más de 10 años de relación. El desgaste, la distancia y la diferencia de edad habrían motivado la ruptura

13 de agosto 2025 · 09:27hs
Fito Páez y Eugenia Kolodziej llevaban más de una década de relación

Según trascendió en las últimas horas, Fito Páez habría terminado su relación con la actriz Eugenia Kolodziej después de más de una década juntos. Los motivos detrás de la ruptura estarían relacionados con diversos factores: desgaste, distancia y diferencia etaria.

Pepe Ochoa, en la última emisión de”LAM” (América TV), aseguró que el gran desencadenante de la separación habría sido la decisión de Kolodziej de mudarse a España para probar suerte con la actuación. Fito, por su parte, había decidido permanecer en Argentina y esa distancia habría afectado el vínculo.

En el programa de televisión hicieron referencia a un “desgaste total del vínculo”. “Decidieron poner una pausa. Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado”, aseguró Ochoa. Tras la mudanza de Eugenia Kolodziej a Madrid, “la distancia les costó y se separaron”, afirmó.

Otro factor no menor habría sido la diferencia de edad. Mientras que el músico tiene 62 años, la actriz cuenta con 38. Esta brecha puede no haber sido relevante durante los primeros años pero, con el paso del tiempo, podría haber sido la responsable de que los intereses y prioridades de ambos se diversifiquen por caminos separados.

Cómo se conocieron Fito Páez y Eugenia Kolodziej

La historia de amor entre Páez y Kolodziej había comenzado de forma casual en Facebook, hace más de una década. La actriz había comentado una foto del músico escribiendo “Matás”, refiriéndose a la buena energía del artista.

“No le puse nada del otro mundo, tampoco. En realidad, era porque mata, porque tiene una onda tremenda. Entonces, él me escribió, ahí empezamos a hablar y buena onda”, había confesado la modelo.

De esa “buena onda” digital se habría desprendido un encuentro personal. Fue así que el artista rosarino y la actriz continuaron conociéndose hasta formar una relación que se extendió hasta este agosto.

Su relación había surgido por mensajes intercambiados en redes sociales

Según se ha interpretado, la influencia de Eugenia Kolodziej en la vida de Fito, quedó reflejada en su música. Como no podía ser de otra forma, se cree que la canción de Páez “Tu Vida, Mi Vida”, del álbum “La Ciudad Liberada” (2017) habría sido compuesta para la actriz.

No obstante, según se analizó en el programa de televisión, cuando el músico publicó su libro de poemas no incluyó una dedicatoria a Kolodziej, como sí había incluido una a sus exparejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth. Esta situación fue leída como una señal de distanciamiento.

