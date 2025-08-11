"No tenía ningún conflicto", aseguran los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

María Florencia González era ajena al conflicto vinculado al narcomenudeo que, se sospecha, asoma detrás del ataque ocurrido el sábado a la noche

Los fiscales a cargo de la investigación por el asesinato de María Florencia González , la peluquera baleada en el barrio Empalme Graneros, aseguraron que la víctima no tenía ningún conflicto que pueda relacionarse al ataque. También confirmaron que en la cuadra donde ocurrió el crimen hay un punto de venta de drogas.

En una conferencia de prensa realizada este lunes al mediodía, Saldutti junto a su par Franco Carbone confirmaron que la principal hipótesis de la causa es que la mujer de 37 años fue atacada a tiros por error. "No tenía ningún tipo de conflicto con ninguna banda criminal. No había radicado ninguna denuncia. Era una persona completamente ajena a cualquier tipo de conflictividad barrial" , explicó Saldutti.

En ese marco se sospecha que el conflicto alrededor del ataque está vinculado al narcomenudeo. Una vivienda ubicada a pocos metros de donde ocurrió el hecho es un punto de venta de drogas que fue atacado a tiros el sábado pasado. Saldutti confirmó además que tanto esa balacera como el crimen de González fueron ejecutados con mismo tipo de calibre y marca de cartuchería de las vainas.

En tanto Franco Carbone explicó que el punto de venta de drogas de esa cuadra había sido denunciado a comienzos de año. Sin embargo, según explicó, los policías que trabajaron a partir de esa denuncia informaron que "al menos hasta el 7 de mayo no vieron movimientos compatibles con el funcionamiento de un bunker".

Entre las versiones que se investigan sobre el crimen está la que apunta a una mujer relacionada al punto de venta de drogas en cuestión. En ese sentido se cree que los autores del ataque confundieron a esa persona de 42 años con María Florencia.

El crimen

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, pasadas las 22.30 del sábado González salió de su casa de Cavour al 2200 junto con su hijo de 16 años y otro adolescente amigo del chico, de la misma edad. Los tres salieron a pie con la intención de caminar hasta la avenida Juan José Paso y encontrar un lugar donde comprar una gaseosa.

Cuando llegaron a la esquina con Ottone aparecieron dos o tres hombres y, sin mediar palabras, uno de ellos les disparó. Según los primeros testimonios recogidos en la escena del hecho es probable que los agresores se hayan estado movilizando en bicicletas, en las que se dieron a la fuga.

El hijo de la mujer sufrió una fractura de fémur producto del disparo. "El equipo de traumatología decidirá si se requiere alguna intervención o si alcanza únicamente con la inmovilización", indicaron los médicos del hospital de niños Víctor J. Vilela.

Quién era María Florencia

María Florencia González tenía 37 años y era peluquera. Su local estaba ubicado a pocos metros de donde el sábado fue atacada a tiros, en Cavour y Ottone, barrio Empalme Graneros.

La mujer tenía dos hijos menores. Uno de ellos es Martín, de 15 años, quien acompañaba a su madre cuando ocurrió el ataque. Está internado en el hospital de niños Víctor J. Vilela por una fractura en una pierna ocasionada por uno de los disparos.

Desde Empalme Graneros, los vecinos de la mujer la recordaron en la publicación de la vecinal. En ese marco la describieron como una persona trabajadora y lamentaron su fallecimiento.