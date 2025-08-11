Un hincha fue a ver a su equipo y lo detuvieron: estaba prófugo hace dos años por un delito grave

El nombre del hincha estaba incluido en la lista del programa Tribuna Segura. Lo atraparon cuando estaba a punto de ingresar al estadio

El hincha buscado por un crimen quedó detenido cuando iba a ver a Barracas contra Aldosivi.

Barracas Central es uno de los animadores del torneo Clausura de la Liga Profesional. En la cuarta fecha, el equipo de Rubén Insúa le ganó 3 a 1 a Aldosivi en su cancha y lidera el Grupo A de la tabla de posiciones junto a Estudiantes. Pero a un hincha del Guapo no le fue tan bien.

Pero no todo es fútbol en el barrio de Barracas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este domingo, en el ingreso al estadio del Guapo, un hincha fue detenido por la policía. ¿La razón? Tenía un pedido de captura por un crimen ocurrido hace dos años.

El nombre del hincha de Barracas estaba en la lista de Tribuna Segura, el programa que trabaja para evitar el ingreso a los estadios de personas que tienen pedidos de captura y están prófugos, entre otros.

Un crimen de hace dos años

Aunque el crimen por el que apresaron a este simpatizante cuando llegaba al estadio de Barracas ocurrió hace dos años, los investigadores policiales tenían el dato de que solía ir al estadio para ver al equipo. Y, con esa información, lo esperaron antes de que Barracas recibiera a Aldosivi.

Un hombre fue detenido en el ingreso a la cancha de Barracas Central, minutos antes del partido ante Aldosivi, luego de que se detectara que pesaba en su contra un pedido de captura por un homicidio ocurrido hace dos años.

El asesinato por el que lo buscan ocurrió el 27 de agosto de 2023. Ese día, el hombre ahora detenido se acercó a una pareja en un barrio porteño con la intención de robarles. Lo terrible es que al no lograrlo, le clavó un hierro en un ojo al hombre.

La víctima del ataque fue trasladada en grave estado en el hospital Penna, pero no pudo reponerse y murió el 23 de diciembre de ese año después de casi cuatro meses de agonía.