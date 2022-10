Corrieron a un joven a los tiros y lo acribillaron cuando subía a su auto

La zona donde ocurrió el homicidio es la misma en la cual este año se registraron al menos seis crímenes de los 242 que suman los registros propios o los 244 que arroja el Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de la provincia. Hechos que no sólo se reflejan en números sino en vidas cortadas imprevistamente en barrios carenciados, periféricos y donde el negocio del narcomenudeo está atravesado por niveles de violencia que se han tornado incontrolables para cualquier agencia estatal y la portación de armas de fuego depara una muerte tras otra.

Fue alrededor de las 15 cuando los vecinos de la mencionada zona alertaron al sistema 911 de que se habían escuchado una serie de disparos que alteraron la tórrida siesta. Eso deparó en que un móvil del Comando Radioeléctrico fuera enviado al lugar. Aquellos que se animaron a salir a las puertas de sus casas se toparon entonces con un Renault Express blanco, dominio CJR505, estacionado junto al cordón de la vereda frente a una vivienda de Felipe Moré 3740 y con la puerta del conductor abierta. En su interior, los policías que arribaron a la escena observaron a un hombre joven tirado sobre los asientos del utilitario y bañado en sangre. Poco más tarde lo identificaron como Javier Alejandro Céspedes, con domicilio en el Pasaje 1440 al 1400 bis (Juan B. Justo al 7700), en cercanías del barrio 7 de Septiembre.

Según las fuentes policiales que cotejaron su prontuario el muchacho estaba “limpio”, es decir que no tenía antecedentes penales, pedidos de captura o vínculos que lo puedan ligar a alguna investigación que lo hiciera blanco de semejante ataque por lo cual no será fácil para ellos determinar el móvil del hecho. Sin embargo, todas las fuentes consultadas confiaron que por la mecánica de lo ocurrido y la cantidad de balas disparadas contra la víctima no se estaba ante un intento de robo sino frente a un hecho con un trasfondo más pesado.

Respecto a la mecánica criminal, los primeros indicios con los que contaban los pesquisas es que al muchacho lo mataron después de perseguirlo. “Quizás le venían disparando a la carrera, intentó subirse al auto para huir y ahí lo remataron porque no tenía escapatoria”, dijo un investigador. Minutos más tarde, el médico del Sies convocado por la policía examinó el cadáver y comprobó que Céspedes tenía cuantiosos impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Se habló de entre 15 y 20 orificios de entrada y salida de proyectiles de grueso calibre.

En tanto, los peritos de la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) observaron que el vehículo no presentaba impactos de bala y levantaron nueve vainas servidas calibre 9 milímetros del piso confirmando que el letal ataque se produjo desde afuera del rodado.

La fiscal Marisol Fabbro, a cargo en primera instancia de la investigación, dispuso que se realicen las pericias de rigor en el lugar, se recaben testimonios entre los familiares de Céspedes y posibles testigos del hecho entre los vecinos como asimismo el relevamiento de cámaras de seguridad públicas o privadas que pueda haber en la zona y que ayuden con sus imágenes a esclarecer cómo se produjo este nuevo crimen.