Conmoción en barrio Las Flores: acribillaron a un joven en la esquina de su casa

César Urdapilleta tenía 28 años y fue asesinado en la esquina de su casa en barrio Las Flores. Según los vecinos, el joven estaba sentado fumando un cigarrillo cuando dos muchachos aparecieron caminando, se le acercaron y sin mediar palabras le dispararon ocho veces . A César lo conocían todos en el barrio, algunos desde que era chico otros sólo de vista, pero su muerte no pasó desapercibida.

La esquina de Guaria Morada y pasaje 515 está colmada de gente. Los familiares de la víctima se abrazan, lloran e intentan darse palabras de aliento. Junto a ellos , muchos adolescentes y niños contemplan la escena. Muchos de ellos están sentados en el piso, mirando la carpa forense con curiosidad y horror. Otros llegaron en bicicletas desde más lejos. "Mi casa está acá a un par de cuadras. Estaba en mi pieza cuando escuché los tiros", comenta una joven que está apoyada en un árbol y agrega: "Me da pena porque yo lo conocía".

Algunos vecinos, los más grandes, observan el escenario desde lejos, sentados en sillas o parados en las puertas de sus casas. Hablan preocupados y miran desde la distancia. "Era nacido y criado acá. Hacía mucho que no pasaba esto. Se rompió el silencio. Los viejos no vimos nada, nosotros ya no salimos, estamos siempre adentro", aseguró una vecina que salió tras escuchar los disparos.