Conmoción en Baigorria tras el triple crimen

A plena luz del día, ayer por la tarde tres hombres fueron asesinados en barrio Martín Fierro tras recibir múltiples disparos a quemarropa dentro de un Corsa que estaba estacionado. Fueros atacados por cuatro personas que iban en un VW Bora: tres de ellas se bajaron y los acribillaron.





>>> Leer más: Estupor ante un nuevo triple crimen con sello mafioso a plena luz del día en Baigorria





En contacto con Zysman 830 de La Ocho, el intendente de Baigorria dijo estar "satisfecho en cómo se está trabajando en toda la ciudad" en cuanto a la seguridad de los vecinos. "Ha sido algo que nos sorprendió, justamente porque no hemos tenido hechos de ese tipo".

Embed #Zysman830 l ️Adrián Maglia (intendente de Granadero Baigorria): estupor frente a un nuevo triple crimen con sello mafioso a plena luz del día en esa ciudad. — La Ocho am830 (@laochoam830) 17 de abril de 2018

Consultado por si considera que existe un corrimiento del delito desde Rosario a Baigorria señaló: "No me meto en lo que no sé. No creo que sea así, acá la policía trabaja bien, estoy satisfecho cómo trabajan. Hechos tenemos, pero son arrebatos y en general tenemos baja casuística de delitos".

baigorria.jpg Dolor. Algunos de los familiares de las víctimas llegaron a la escena del crimen en Liniers al 2000. f

Según consta en la crónica de hoy de La Capital, tres hombres fueron ejecutados a balazos ayer a la tarde en Granadero Baigorria cuando llegaban a la casa donde estaban viviendo en Granadero Baigorria y, antes de que alcanzaran a bajar del auto en el que iban, tres personas bajaron de otro vehículo y las acribillaron en un hecho que para el fiscal a cargo de la investigación fue planificado y encargado.

El intendente de Granadero Baigorria admitió estar "conmocionado" por el triple crimen con sello mafioso ocurrido ayer por la tarde en la vecina localidad. "No estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, fue una sorpresa y estamos conmocionados", señaló Adrián Maglia.

Las víctimas, con antecedentes penales, fueron identificadas como Ezequiel David "Parásito" Fernández, de 38 años; su hermano José Horacio "Grasita" Fernández, de 30, Gerardo "Abuelo" Abregú. Al menos el primero estuvo implicado en un fallido secuestro que, según una investigación de la Justicia Federal, fue orquestado desde la cárcel por Ariel Máximo "Guille" Cantero, uno de los líderes de la banda de Los Monos.

"Era gente que no era de Granadero Baigorria y esto tendremos que ver a qué conclusión llegan ellos (por la Justicia y el Ministerio de Seguridad)", agregó Maglia.