Capturaron a dos sospechosos de haber baleado a un niño que salía de una escuela de Empalme

En cuanto al niño, presenta en una de sus piernas una herida leve de la que se está recuperando en el Hospital de Niños Zona Norte. Allí le hicieron los estudios pertinentes y se encuentra hemodinámicamente estable.

Una de las madres que estuvo en el lugar aseguró que el ataque fue contra "la casa de una persona que vende drogas, casi en la esquina de Génova y Cullen. El nene vive ahí y cuando cruzó para ir a la casa pasaron dos vestidos de negro y dispararon. No se entiende cómo la Justicia no levantó ese punto de venta. dicen que son pesados los que vienen a balear al barrio y algunos dicen que la moto que usaron fue la misma desde la que le dispararon al chico de Cullen al 1200 bis. Se hacen llamar los colombianos estos tipos. Los disparos no fueron a la escuela, fueron a esa casa particular que esta pegada a una gomería”, aseguró la vecina.

Este hecho, que conmociona al barrio por la extrema violencia, se suma al ataque de este lunes por la tarde a la escuela Francisco Netri de Ayala Gauna al 8000, en el barrio 7 de Septiembre.