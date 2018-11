Condenaron a un joven y a su madre por un homicidio

Un joven de 21 años y su madre, de 47, fueron condenados ayer a prisión en el marco de un juicio abreviado que se realizó por el homicidio de Dalma Alvarez, una chica que fue atacada a balazos la noche del 23 de julio de 2015 en Suipacha y Garibaldi cuando iba en una moto a comprarle remedios a su pequeña hijita.

Las penas acordadas por el fiscal Ademar Bianchini y la defensora Nora Gáspire fueron homologadas por el juez de 1ª instancia Luis María Caterina y recayeron en Matías Leonel "Pichón" Cardozo, a quien la Justicia encontró culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de guerra en calidad de autor, por lo que deberá purgar 11 años de prisión; y sobre Patricia Noemí Maciel, a quien le dieron ocho años de cárcel por su calidad de partícipe secundaria del mismo delito.

Muerte y reacción

Dalma tenía 21 años y salió de su casa de Callao y Centeno a bordo de su moto Yamaha YBR 125 con destino a una farmacia donde comprar medicamentos para su pequeña hija, que entonces tenía 4 años. En Suipacha y Garibaldi la mujer fue atacada a balazos con una pistola calibre 9 milímetros que la alcanzaron en el rostro y el torso matándola en el acto.Lo llamativo del caso es que no le robaron nada y los vecinos y testigos del hecho reaccionaron quemando la vivienda en la que residían los ahora condenados, ubicada a unos 300 metros de la escena del crimen.

Sobre los móviles del crimen, en aquellos días una hermana de Dalma le dijo a La Capital que a la joven "le pegaron un tiro mientras circulaba" y negó una versión que por entonces indicaba que la chica estaba con la moto detenida y charlando con quienes fueron sus homicidas. "Eso de que estaba sentada sobre la moto, que hubo una charla y todo eso es mentira. Pero no puedo hablar más porque no me da la cabeza. Esos (los que la mataron) se la quieren dar de carteludos (pesados) y ya se les va a caer el cartel. Eso va a ser así", alcanzó a decir.

Sobre los ahora condenados, los vecinos de Dalma expresaron tras el crimen que "son de una familia, de una gavilla que tiene a maltraer a toda la gente de la zona". Y recordaron que "son los mismos que le robaron al comerciante al que le tajearon la mano, hace diez días", según explicó un vecino aludiendo a lo sucedido el domingo 12 de julio de aquel año cuando un almacenero de Ameghino al 2900 fue atacado por dos hombres con un cuchillo para robarle la escasa recaudación de su granjita.

"Parece que la flaca (Dalma) se les plantó porque la quisieron apretar y vino el vuelto. Ellos (por la bandita) son como veinte", agregaron los vecinos en medio de un barrio convulsionado.