Condenaron a un joven a 20 años de prisión por un escopetazo mortal en Año Nuevo de 2021

A Alexandro Antonio Buljubasich, de 25 años, lo mataron de un escopetazo en el pecho en un festejo callejero del año nuevo 2021 en Granadero Baigorria. Por lo tanto, hubo muchos testigos que declararon durante la investigación, los cuales coincidieron en que el crimen no tuvo ningún sentido. Luego de una pelea, la víctima intentó interceder para separar, pero tuvo una discusión con un menor que le mostró un revolver e intentó gatillarle aunque la bala no salió. Segundos después fue el hermano de este chico el que le disparó con una escopeta recortada a corta distancia. Al día siguiente la madre entregó al autor del hecho, hoy de 24 años, y este jueves luego de un juicio oral y público lo condenaron a 20 años de prisión.

"A mi amigo no le pega nadie", repetía Lauchita a los gritos mientras mostraba su arma. Alexandro se le acercó, lo abrazó e intentó calmarlo. "Guachín quedate tranquilo, guardá eso que vas a lastimar a alguien, en otro lado los agarrás", contó un testigo que le dijo. Pero el pibe estaba desencajado, con un movimiento se sacó a Alexandro de encima y lo increpó. "Vos no me toqués a mi guacho que no me conocés", contaron que respondió.

Al pecho

Algunos testigos, incluso, dijeron haber visto cuando le apuntó y gatilló, aunque la bala no salió. Tras ese intercambio, Alexandro se le fue encima y con la ayuda de otras personas lo redujeron y lo alejaron. Pero en el mientras tanto Lauchita le gritó a su hermano Hugo Adrián "Pistola" Tofanelli, que estaba a unos metros. "Fijate que me sacaron el fierro", le avisó.

Esa fue la antesala de lo que decantó en el asesinato de Alexandro Buljubasich. Pistola desenfundó una escopeta recortada y le disparó a muy corta distancia. "Ey", fue lo único que esbozó el homicida, según contó un testigo. Cuando Alexandro se dio vuelta, Pistola ya le apuntaba al pecho. El disparo lo tumbó. Alexandro cayó arriba de una mujer que vio cómo comenzaba a sangrar de "todos los agujeritos en el pecho", como detalló luego. "Uno de esos era el que más sangraba, así que lo apreté ahí. Le pedía que no se durmiera", recordó cuando tuvo que reconstruir esa escena fatídica.

Para entonces, Pistola estaba siendo sujetado por el padre de la víctima, que en ese momento no se había dado cuenta que habían herido a su hijo. Al enterarse, soltó al agresor que luego fue increpado y golpeado por otras personas. Pero nada terminó ahí: luego de caer a una zanja, Pistola volvió a apuntar desde el suelo y gatilló otra vez. En esa ocasión un perdigón rozó la cabeza de un joven, que quedó con una herida de consideración pero fuera de peligro.

Mientras tanto los allegados de Alexandro lo cargaron en un auto y lo llevaron a toda velocidad al Hospital Eva Perón. Allí, desde su ingreso, notaron que el panorama era desolador y prácticamente irreversible. Algo que minutos después confirmaron los médicos cuando avisaron que el muchacho había fallecido. "Shock hipovolémico por hemorragia torácica masiva por múltiples lesiones viscerales por múltiples proyectiles de arma de fuego", consignó el informe médico.

Entregado

Hugo Adrián "Pistola" Tofanelli era un pibe conocido en la zona de 6 de Enero y Las Verbenas. Tanto a él como a su hermano en el vecindario los habían catalogado como personas problemáticas. "Todo lo que hablan de ellos es todo maldad. Ellos ofrecen tiros a todo el mundo, andan siempre con la pistola encima", declaró luego un testigo. Sobre Pistola, incluso, se corría el rumor de que siendo menor había matado a un policía, aunque ese hecho no consta en legajos judiciales.

Hubo tantos testigos de la pelea y del crimen que desde un primer momento en la investigación que llevó adelante el fiscal Gastón Ávila los hermanos aparecieron como sospechosos. Un día después del hecho la madre de los jóvenes se presentó en la guardia de la Jefatura de policía y contó que uno de sus hijos había sido autor de un homicidio, que estaba prófugo pero que se quería entregar. Para eso la mujer pidió como garantía presenciar la detención y así fue que con orden del fiscal procedieron a la aprehensión de Tofanelli en una casa de Puerto Gaboto.

Para la mayoría de testigos del hecho quedó claro que el autor del disparo mortal había sido Pistola, así como también coincidieron en que no había demasiadas explicaciones en relación a por qué habían matado a Alexandro. Lo mismo consideró el fiscal al momento de fundamentar la acusación contra Tofanelli. "Los motivos que llevaron a delinquir al imputado no fueron más que discusiones sin mayor sentido", consideró el funcionario y puso de ejemplo que así como primero disparó a Alexandro, luego gatilló en dirección a otra persona.

Para Ávila, Tofanelli se manejó "con desinterés y frialdad" al portar un arma de fuego de guerra en público. "Sobre todo en una fiesta donde había familias", indicó el fiscal y agregó que se trató de "una circunstancia que debe ser considerada objetivamente como un accionar que demuestra un mayor desprecio por la vida ajena".

Con ese marco Ávila le imputó el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y la tentativa por dispararle a otra persona al considerarlo "una acción independiente" de la que hirió de muerte a Buljubasich. A su vez, también le achacaron la portación ilegítima del arma. Luego del juicio iniciado el pasado 22 de septiembre, este jueves los jueces Román Lanzón, Hebe Marcogliese y Gustavo Pérez de Urrechu condenaron a Hugo Adrián "Pistola" Tofanelli a 20 años de prisión efectiva.