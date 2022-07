Condenaron por amenazas a la pareja de un hijo del "Pájaro" Cantero

"Avance continuo": el año que viene no habría repitencia en la secundaria

El caso se conoció el 22 de marzo con la denuncia de las víctimas, Lucio y Ariel, quienes se dedican a la compraventa de autos usados. Por intermedio de su abogada contaron en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que estaban siendo amenazados por Lucho y Érica, y la causa recayó en manos del fiscal Franco Carbone.

De acuerdo a la imputación, “las amenazas consistían en exigir la entrega de un vehículo que fue secuestrado en el marco de un allanamiento en otra investigación por la que Lucho y Érica estaban en prisión preventiva”. El auto era un Jeep Renegade secuestrado el 18 de enero en Arrieta al 1800.

“A partir de ese momento _dijo el fiscal_ Luciano Cantero y Érica Bullón les exigían a sus víctimas recuperar el auto secuestrado y ante la negativa de los mismos comenzaron exigencias más fuertes que luego se concretaron en diversos y múltiples actos intimidatorios”. Las demandas de Cantero se transformaron en un pedido de 200 mil dólares, un monto superior al precio del Jeep Renegade que Lucho dio por perdido en el allanamiento.

Según trascendió en la pesquisa, las víctimas recibieron amenazas a través de WhatsApp y Messenger además de llamados telefónicos. “Cantero llamaba a su pareja desde la cárcel de Marcos Paz, ella triangulaba el llamado y realizaba la comunicación con las víctimas”, dijo el fiscal. Incluso, se agregó, Bullón convocó a las víctimas a su casa para mostrarles las notas de puño y letra que Lucho le había dejado con indicaciones: “Otra cosa: a Lucio llamalo y mostrale todos los mensajes y decile que si no quiere que lo mate que tiene que poner 100 mil dólares y 100 el Ariel, 100 cada uno por lo que me lo hicieron. Que le das 6 días para que paguen los 200 mil dólares si no ya sabe lo que va a pasar, aunque se vaya sé dónde vive el padre, los suegros, le sé todo a Lucio”.

Según la denuncia, los métodos de Lucho escalaron en violencia y llegó a mandar a dos tiratiros para que balearan, el 18 y el 21 de marzo, una casa de Rui Barbosa al 900, en la zona sur de la ciudad, escenas que fueron captadas por cámaras de seguridad.

“Vos pagame porque yo voy a terminar prendiéndote fuego la casa de Roldán y vamos a ver quién pierde más, yo esto no te lo voy a perdonar. Sabé que la casa de Roldán es todo piso de madera y agarra todo enseguida. Vamos a ver quién pierde más”, le dijo Lucho Cantero a sus ex proveedores de autos, según la Fiscalía.

Es que una de las víctimas de las extorsiones le había alquilado una casaquinta en Roldán a Lucho en enero de 2021 para que festejara su cumpleaños. Una fiesta que incluyó una presentación de la estrella de la cumbia santafesina Sergio Torres durante las restricciones por la pandemia de Covid 19.

Así se conocieron Lucho y el vendedor de autos. “Luego cuando él me devuelve la casa charlamos, me preguntó a qué me dedicaba, le comenté que vendía vehículos. Ahí comenzamos una relación de comprar y vender algunos autos. Siempre todo en regla, nunca nada extraño. Entregábamos los autos con los papeles correspondientes y él hacía lo mismo con nosotros”.

“Le vendí dos autos a él _dijo una de las víctimas_ y Lucho me habrá comprado mínimo seis autos. Todo bien hasta que él cayó preso. Cuando él cae, secuestran un Jeep Renegade 2018 gris que nosotros le habíamos hecho comprar en una agencia. A los diez días que él cae detenido empieza a hablarnos pidiendo que se la hagamos sacar de la Fiscalía. Luego averiguamos que eso era imposible, entonces se lo dijimos y ahí empezaron las amenazas”.

Bullón fue intermediaria de esos pedidos de Lucho: “Si no podíamos sacar la camioneta le teníamos que dar la plata para comprarse cinco camionetas iguales a esas. También recibimos una carta de puño y letra de Luciano diciendo que debíamos 100.000 dólares cada uno por «entregarlo a la policía»”. Esta última aseveración fue negada por las víctimas.

Finalmente, Érica aceptó su responsabilidad por el delito de extorsión en grado de tentativa en concurso ideal con amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, el primero en calidad de coautora y el segundo como instigadora.

“Analizando la conducta de la imputada, subjetivamente no se vislumbra que los motivos que la llevaron a cometer el hecho sean la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, sino todo lo contrario. Bullón actuó deliberadamente y motivada por su pareja Uriel Luciano Cantero”, consideró la Fiscalía.