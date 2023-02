Condenaron al ex jefe de la comisaría 10º por colaborar con una banda narco de la zona norte

El ex comisario Gerardo Hugo Malpassi pasará tres años en prisión luego de firmar un procedimiento abreviado por abuso de autoridad, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad

En los barrios rosarinos más afectados por la violencia los vecinos suelen hablar de la desconfianza a las fuerzas de seguridad: a la policía en general por la falta de patrullajes, a los agentes federales por no circular en las horas más difíciles y a las comisarías de sus zonas porque les resulta sospechoso que no se enteren de lo que todo el vecindario ve respecto de las bandas que controlan los territorios. Son apreciaciones que quedan solo en un desahogo por el hartazgo ante el crecimiento en la cantidad de hechos violentos que alteran la vida cotidiana. Pero cada tanto aparece un botón de muestra que da cuenta de cómo la policía participa de los entramados delictivos, como ocurrió en 2021 con la detención de seis efectivos de la comisaría 10º por colaborar con la banda narco "Los Pimpi". El lunes pasado fue condenado el ex jefe de la seccional, Gerardo Hugo Malpassi, a tres años de prisión efectiva.