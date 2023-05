Condenan por narcotráfico a la ex pareja de Alan Funes y a la madre de René Ungaro

"Ponete a armar que hay que juntar", le dijo Alan Funes a "Chipi" por mensajes de texto que constan en investigaciones de la Justicia Federal. Con "ponete a armar" se refería a empaquetar dosis de droga para vender al menudeo. Por entonces todavía eran pareja y ya habían tenido una hija. "Ponete a armar y no me gastes más un peso. Qué te pensás que estoy para darle plata a la yuta", insistió Funes. "Alan te pensás que yo no como, y tengo dos hijos si no sabés", replicó ella. "No le pagues más al milico, decime cuánto armas y no me gastes un peso", cerró él.