Concedieron prisión domiciliaria al ex fiscal Patricio Serjal por su estado de salud

El ex fiscal regional, imputado por corrupción, seguirá detenido pero en su domicilio por motivos de salud.

El juez Juan Carlos Leiva autorizó la prisión domiciliaria en favor del ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, imputado como organizador de una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en la provincia, y detenido en un establecimiento penitenciario desde agosto pasado. El ex conductor del Ministerio Público de la Acusación en Rosario no accederá inmediatamente al beneficio concedido por el magistrado, sino que deberá cumplir una serie de condiciones fijadas de manera expresa en la audiencia.