Luto en el fútbol: un arquero murió tras recibir un golpe en pleno partido

Se trata del guardavalla de CD Colindres Raúl Ramírez, de 19 años, y que sufrió un grave traumatismo craneoencefálico. Este lunes se confirmó su estado de muerte cerebral

El fatal incidente que terminó con la vida de Raúl Ramírez ocurrió el sábado último durante el encuentro que enfrentaba a CD Revilla y CD Colindres.

El fútbol está de luto por el fallecimiento de un joven arquero tras recibir un fuerte golpe durante un partido . Se trata de Raúl Ramírez (19 años) , guardavalla del CD Colindres, que no logró superar un grave traumatismo craneoencefálico sufrido durante un lance fortuito en pleno partido de la tercera federación de España.

El fatal incidente ocurrió el sábado último durante el encuentro que enfrentaba a CD Revilla y CD Colindres. En una jugada desafortunada, Ramírez recibió un golpe en la cabeza que le provocó un colapso. De inmediato el personal médico atendió al joven arquero. Mientras tanto, el partido se suspendió.

La situación crítica de Raúl se evidenció en el campo, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio . Luego presentó otro, mientras era trasladado de urgencia en la ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico por estabilizarlo, el joven, considerado una promesa del fútbol regional, falleció este lunes 29 de septiembre tras confirmarse su estado de “muerte cerebral”, según anunció José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra de Fútbol.

La Federación Cántabra de Fútbol ha decretado tres días de luto oficial y ha solicitado un minuto de silencio en memoria del joven futbolista en todos los partidos que se disputen en la próxima jornada.