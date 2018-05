Casas bajo la mira judicial en el centro y dos barrios privados

Una vivienda del barrio privado Kentucky, otra del barrio San Marino, ambos en Funes, y un departamento de Urquiza al 1800, en Rosario, fueron allanadas ayer en el marco de una investigación por estafa y falsificación de instrumento público en relación con la empresa First House basada en una denuncia de familiares de Elio Wainberg, un empresario local muerto en 2014 y conocido por su actividad como cantante de boleros bajo el seudónimo de "Marco Antonio Denis". Fuentes judiciales señalaron que los procedimientos tuvieron como fin buscar documentación de interés para la pesquisa en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario. Por ello, no hubo detenidos.

Los voceros consultados confirmaron que los procedimientos se hicieron en una propiedad del bulevar Jacarandaes del barrio privado situado en avenida Fuerza Aérea al 2300 de Funes; un departamento de Urquiza al 1800; una vivienda en el country San Marino, dentro del complejo Funes Hills.

"Los allanamientos se hicieron en el marco de la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos por estafa y falsificación de instrumento público en relación a la empresa First House para recepcionar documentación y evaluar si son de interés para la causa que se investiga por una cesión de acciones que se denunció como irregular", señalaron los voceros consultados sobre una causa iniciada el año pasado a partir de una denuncia por falsificación de instrumentos públicos y estafa.

Disputa familiar

Al respecto, las fuentes indicaron que se trata de "una cesión de acciones por parte del dueño de la empresa (Wainberg) a su pareja antes de fallecer" en un hotel de México.

Las disputas por el patrimonio de quien fuera dueño de la Salinera Austral es librada entre los hijos de Wainberg y su última pareja, Mirta Peralta, con quien vivió en una de las propiedades allanadas ayer, y es anterior a la muerte del empresario en febrero de 2014 durante unas vacaciones en Cancún. Una contienda no exenta de violencia que incluyó desde 2009 ataques a tiros (no esclarecidos) contra los dos hijos del empresario, uno de los cuales abandonó el país por ese motivo.

Como publicara este diario un año atrás, luego del deceso de "Marco Antonio Denis" recrudecieron las disputas por su legado económico. El litigio contemplaba la disputa de ocho departamentos en Punta del Este, de los cuales seis se vendieron con un controvertido poder.

Otra cesión objetada por los hijos de Wainberg fue la de 500 acciones que Elio otorgó a Mirta Peralta por 50 mil pesos de la sociedad rosarina First House ,que controla dos inmuebles de mayor valor económico: un departamento en Torre Embarcaderos, en Puerto Norte, y la casa de Kentucky.

Las dudas en torno a los documentos (el poder para vender los departamentos en Uruguay y la cesión accionaria) se basan en que fueron certificados por el mismo escribano el 27 de junio de 2014 en un estudio de Buenos Aires. Sin embargo, si bien debía haber estado en esa ciudad firmando esos papeles, ese día Wainberg fue visto en al menos dos lugares de Rosario: sus empleados de la salinera aseguraron que estuvo allí y ese mismo día una dentista le hizo un tratamiento de conducto.

Esas suspicacias sobre dónde estuvo Wainberg ese día originaron la denuncia por falsificación en torno a la empresa First House. Además, cuando un juez exigió a Peralta que entregara el documento original por el cual su esposo le cedió las acciones, la mujer alegó que se lo habían robado de su departamento de Urquiza al 1800, donde ladrones forzaron la puerta y se llevaron también 42 mil pesos.

"En la causa hasta el momento no hay imputados, por el momento, no está previsto tomar declaraciones. El objetivo de los allanamientos es recolectar documentación para relevarla y determinar si es de interés para la investigación que trata de dilucidar si esa cesión de acciones se hizo correctamente o no", finalizaron los voceros consultados sobre los allanamientos de ayer, ordenados por la fiscal Natalia Benvenuto.