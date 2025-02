Capturaron a la "viuda negra", presunta asesina de un contador en un departamento del centro

Núñez vivía en Gustavo Cochet al 7700 (cuatro cuadras pasando la avenida de Circunvalación, hacia Funes) y fue el cómplice que aseguró la fuga de Gómez, según la Fiscalía. En esa misma cuadra, en marzo del año pasado, hubo allanamientos por extorsiones imputadas a Gastón Schneider, hijo extramatrimonial de Claudio “Pájaro” Cantero.

El edificio de Santa Fe al 1200, donde fue asesinado Gueglio, contó con servicio de seguridad privada hasta el 30 de septiembre pasado. Desde entonces, la principal garantía de protección son las cámaras de vigilancia ubicadas dentro del edificio, que contiene 50 departamentos.

La Capital confirmó que la víctima vivía sola en un departamento del tercer piso. Era graduado de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y socio vitalicio del Jockey Club de Rosario.

Comerciantes de la zona contaron que Gueglio era un hombre a quien no parecían pesarles sus 75 años. Se lo solía ver entrar y salir del edificio varias veces al día. "Siempre fue muy educado, un hombre bueno que saludaba al pasar. Hace 15 años que trabajo acá. Escuché la noticia y cuando me di cuenta de quién era no lo pude creer, me puse muy triste", contó una mujer que trabaja en un puesto callejero ubicado a metros del edificio.