Capitán Bermúdez: hallan un auto envuelto en llamas y creen que se usó en un robo

Cuando llegaron bomberos y policía no había nadie a cargo del rodado. Se trata de un Peugeot de color oscuro vinculado a diferentes hechos delictivos

Al lugar llegaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de esa ciudad. Según fuentes policiales, cuando los primeros uniformados arribaron al lugar del incendio no hallaron a nadie a cargo del automóvil.

Voceros de la Unidad Regional XVII señalaron que en el caso quedó a cargo de la AIC, pero no trascendieron detalles donde pudo ser robado ese automóvil. Todo parece indicar, según fuentes del organismo, que el vehículo habría sido utilizado en un asalto, aunque prefirieron no revelar más detalles para no afectar la investigación.