La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, celebró la detención del exdirector de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones de Santa Fe Alejandro Druetta en una causa donde está sospechado de ser jefe de una organización dedicada a la venta de drogas, y negó de plano que ese procedimiento judicial haya sido una decisión de corte electoral promovida desde el gobierno nacional.

"No le podemos decir al juez cuándo detener a un policía. No hay que mirar fantasmas. Hay que ir al fondo y ver qué pasa con los altos jefes policiales que en lugar de dar el ejemplo, terminan siendo el antiejemplo".

Druetta fue detenido ayer por orden del juez federal Marcelo Bailaque, acusado de conformar una asociación ilícita junto a Ignacio Actis Caporale, un joven que espera el inicio de un juicio oral en la cárcel de Ezeiza como líder de una banda narco. El arresto lo llevó adelante la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Como tercer integrante de esa banda fue acusado otro ex policía de Drogas Peligrosas, Juan Angel "Tiburón" Delmastro.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, la funcionaria del gobierno nacional alentó a seguir bajando los niveles de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad "mediante un control de los niveles de integridad".

"Si hay altos jefe de la policía que tienen tal nivel de compromiso con el delito, uno nunca sabe dónde está parada el resto de la policía. Es necesario hacer un trabajo muy fuerte de control de integridad de los miembros, sobre todo aquellos que están en la lucha contra el narcotráfico", destacó Bullrich.

"Hay que darles una oportunidad importante a todos los policías que quieran diferenciarse, que son distintos, y que tienen otra idea de cómo cuidar a los rosarinos de la que tuvo Druetta, que parecía ser una persona admirada muy dinámica, con mucha actitud. Y sin embargo, esa actitud era compartir sus andanzas con los narcotraficantes", amplió la titular de la cartera de Seguridad.

Bullrich también le respondió al gobernador Miguel Lifschitz, quien había dicho que le parecía "muy llamativo" que la detención de Druetta se produzca "justo en el cierre de la campaña". La ministra de Seguridad negó haber tenido injerencia en la decisión del juez Bailaque y pidió "no ver fantasmas".

"(El juez) Bailaque ordenó la detención para ayer. Yo no le puedo decir al juez qué día tiene que detener a Druetta. Esto no fue una decisión electoral. Druetta fue detenido porque dejó de ser un policía para ser un narco. Hablemos concretamente. No lo mezclemos con la policía de Santa Fe. Es un narco, trabajó para ellos. Aunque estemos cerca de las elecciones, es mejor tenerlo detenido y que no siga hablando con los narcos".

En ese sentido, Bullrich agregó: "Me parece que hay que mirar la seguridad de la gente y no pensar que nosotros calculamos cuando hacemos una detención. Yo sabía desde la mañana que estaba la orden detención de Druetta. No sabía si lo iban a encontrar durante el día, y yo ya tenía planificada una visita institucional a la Municipalidad de Funes y al comando unificado que funciona allí. No es nuestra decisión cuándo sale la detención de Druetta".

"No hay que mirar fantasmas -redondeó la ministra-. Hay que ir al fondo, ver qué pasa con los altos jefes que generan una desazón, un mal ejemplo y una caída de brazos en toda la fuerza policial cuando uno de ellos, que debería ser un ejemplo, termina siendo el antiejemplo, más que pensar que se lo detuvo tal o cual día".