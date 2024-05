"Bronca al Estado": quedó presa por escribir mensajes amenazantes con trasfondo narco

>> Leer más: Paro de colectivos: cronología de otra noche violenta que volvió a paralizar la ciudad

El comerciante fue alertado por una vecina que había alcanzado a ver cuando un hombre llegó a pie al lugar y pegó la hoja contra el frente del local. Una escena que luego fue corroborada por los registros de las cámaras de vigilancia del comercio. Sin embargo, esta persona todavía no pudo ser identificada.

Amenazas al Peruano

Seis días más tarde, un vecino de Nicaragua al 100 bis salió a hacer mandados y cuando regresó se encontró con un papel pegado en la puerta de su casa. Tenía un mensaje: "Peruano dejá de entregar información al diario Clarín sapo. No te vamos a dejar vender 1 gramo en Rosario". El vecino, que alquilaba esa vivienda desde enero, no entendió nada y realizó la denuncia advirtiendo que no tenía ningún vínculo con alguna persona de nacionalidad peruana.

Las autoridades que investigan este tipo de hecho no tardaron en advertir a quién podría estar dirigido el mensaje. Si hay alguien apodado "Peruano" que está involucrado en la venta de drogas es Julio Andrés Rodríguez Granthon, preso en la cárcel federal de Ezeiza y recientemente condenado a prisión perpetua por el crimen del ex concejal Eduardo Trasante. De hecho, pocos días antes había trascendido una entrevista que el Peruano le había concedido al medio de comunicación mencionado en el mensaje.

Amenaza a un super chino

Cinco días después la misma amenaza apareció nuevamente en el supermercado chino de calle Ghandi al 7200. Los investigadores detectaron que se trataba de la misma caligrafía que en los hechos anteriores y orientaron la pesquisa hacia una misma persona encargada de escribir los mensajes.

Para el fiscal Artacho se trata de Ester R. D., quien quedó imputada por amenazas coactivas calificadas por ser anónimas e intimidación pública. El juez Pablo Pinto determinó que estará presa por los próximos 60 días, plazo en el que volverá a debatirse si continúa con prisión preventiva efectiva.