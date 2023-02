Brilloni anticipó que reforzará la inteligencia criminal y combatirá la corrupción policial

Claudio Brilloni, nuevo ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, se mostró entusiasmado con su nuevo cargo tras la salida de Rubén Rimoldi. "Es un gran honor y una gran responsabilidad, pesada pero que no me inmoviliza. Por el contrario, me motiva a seguir trabajando por nuestra gente", dijo el funcionario que hasta ayer había ocupado el cargo de secretario de Seguridad.