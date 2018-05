Baleó al carnicero de un súper chino y quedó todo el ataque filmado

Un hombre de 52 años fue baleado en el frente del negocio donde trabaja, en Francia al 2900, por un atacante que actuó sin emitir palabra, en tanto que la víctima y su empleador manifestaron que desconocen los motivos de la agresión.

El episodio ocurrió el pasado miércoles en la puerta de un supermercado chino y quedó registrado en video por las cámaras de seguridad, filmaciones que se difundieron recién hoy.

En las imágenes se puede ver al agresor acercarse al carnicero del súper, quien se encontraba tomando un descanso en la puerta del negocio. Sin mediar palabra, el atacante descerrajó un balazo que atravesó la pierna izquierda de la víctima y quedó alojado en la extremidad inferior derecha.

baleado super chino

Una ambulancia del Sies lo trasladó al Heca, donde quedó internado en observación y finalmente fue dado de alta.

Su empleador dijo que el carnicero "no sabe por qué fue, no dijo nada el hombre" que le disparó. "No tiene problemas con nadie", sostuvo en diálogo con Canal 5.

Lucía, una empleada del supermercado, dijo que el hombre "solamente estaba fumando en la puerta, a lo mejor lo confundieron con otra persona".