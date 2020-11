La joven relató que todo sucedió poco antes de las 6.30. “Escuchamos los impactos. Salí a la puerta y encontré un rollo de papel con una amenaza a Alvarado. Gracias a Dios, no lastimaron a nadie. Mis hijos dormían en la parte de atrás de la casa, pero y si estaban en la pileta o jugando acá, adelante, hubiese sido un desastre”, contó Romina.

balacera 01.mp4

El mensaje que los pistoleros dejaron en la entrada de Romina tenía la siguiente leyenda : "Esteban Alvarado. Dejá de batir la cana ortiva. Estás entregando a los pibes. Date cuenta que ya no jugás más acá. La próxima aguantátelas". El panfleto estaba confeccionado en forma prolija con una foto del presunto destinatario de la intimación impresa sobre el margen izquierdo.

>> Leer más: El mapa de las balaceras: un fenómeno con sello narco comandado desde las cárceles

Romina contó que su marido trabaja de mecánico y que ella lo ayuda en el taller. "Mis hijos son chiquitos, tienen 7, 3 y 9 años y tienen que vivir encerrados. Llamé a la policía a las 6.39 y llegaron a los 8.30. Encima me tengo que aguantar que ellos (la familia de Alvarado) me amenace. Me dijeron que me calle la boca, que soy una negra de mierda. Yo laburo todo el día para darle mejor educación a mi hijo. Mi marido es mecánico y yo lo ayudo en el taller", agregó.

image.png El mensaje dirigido a Alvarado.

Fuentes de la investigación indicaron que esta balacera fue para un grupo conectado a Alvarado, pero erraron el objetivo. Los primeros indicios señalan que el ataque estaba direccionado al suegro de Alvarado, un hombre que maneja una pequeña vedulería ubicada justo en frente de la casa de Romina.

Preso y con pedido de perpetua

Esteban Alvarado está preso hace 19 meses imputado, entre otros delitos, por el homicidio del prestamista Lucio Maldonado, un prestamista informal que el 13 de noviembre de 2018 apareció en una colectora de Circunvalación, a 200 metros del City Center, con cuatro tiros en la cabeza. Junto al cadáver, los matones habían dejado un cartel con la leyenda "Con la mafia no se jode".

Alvarado está acusado de dirigir una verdadera organización criminal ligado al narcotráfico y por el asesinado de Maldonado, la Fiscalía pidió para él y para cuatro de su laderos la pena de prisión perpetua. El juicio oral y público por ese caso aún no tiene fecha realización, pero los ficales ya han concluido con la investigación.