Una zapatería del barrio Saladillo fue baleada ayer a la madrugada en lo que a priori se investiga como un problema personal entre su dueña y un ex concubino. Como la propietaria años atrás fue pareja de José Damario, hermano de uno de los tres absueltos por el crimen de Claudio "Pájaro" Cantero, no faltó quienes en principio relacionaran el ataque con las balaceras que se les atribuyen a la banda de Los Monos. Sin embargo, la mujer admitió que tiene un conflicto con una persona pero, sin aportar detalles a la prensa, aseguró que no está relacionado con ese tema. En ese sentido, fuentes judiciales confirmaron que este ataque no tendría relación con la saga de amedrentamientos contra el Poder Judicial.

"Estoy tranquila, el ataque fue contra mí y yo sé quién fue. Pero no puedo decir nada más", alcanzó decir a canal 5 Graciela Ramírez, la dueña de la zapatería, quien negó de plano que el ataque tuviera que ver con los Cantero.

De madrugada

La zapatería Paso a Paso está ubicada justo en la ochava del cruce de avenida del Rosario y Dinamarca, a unos cien metros del túnel que comunica con la planta del Frigorífico Swift y a unos 200 metros del conocido como "monumento a la mandarina". El local está a cargo de Graciela Ramírez y funciona allí desde hace un año.

Ayer a la mañana su frente apareció con cuatro impactos de bala. Si bien el ataque a tiros ocurrió durante la madrugada, recién a media mañana se lo comunicaron a la Fiscalía Regional, desde donde confirmaron que los cuatro proyectiles impactaron contra la persiana del comercio y que en el lugar se habían recogido dos vainas calibre 9 milímetros.

Vínculos

Hasta hace unos años la mujer estuvo en pareja con José, un hermano de Milton Damario. Ambos hermanos fueron condenados por el homicidio de Lucas Espina, ocurrido en enero de 2013, pero Milton además llegó a ser juzgado por el crimen del Pájaro Cantero, del que resultó absuelto junto con Facundo "Macaco" Muñoz y Luis "Pollo" Bassi. Sin embargo, antes del juicio los padres de los tres fueron asesinados en lo que se presumió como venganzas del clan Cantero contra los sospechosos.

En ese marco, el vínculo entre Graciela y la familia Damario despertó ciertas suspicacias en el marco de balaceras que les atribuyen a Los Monos. Sin embargo, la dueña del comercio se encargó de descartar esa motivación.

En declaraciones a canal 5, la mujer sostuvo que tiene un problema con alguien pero no quería dar más datos para no entorpecer su posible detención. En ese marco, aclaró que esos problemas no están vinculados con la familia Cantero.

"Me avisaron que fue a las 12 de la noche y que hay cámaras que registraron los disparos. Yo estoy tranquila, que esté intranquilo el que tiró, porque además lo vieron", dijo al medio televisivo mostrándose muy segura de saber quién había sido el agresor.

No obstante, se excusó de abundar en detalles. "No puedo decir nada, no me dejan hablar", señaló respecto de las sugerencias que le habrían dado los investigadores", sostuvo, aunque aclaró: "La balacera fue para mí, se quién fue la persona, es un problema personal conmigo, él sabrá lo que hace".

En rigor, según indicaron ayer fuentes judiciales, los problemas con un ex que tendría Graciela no son con Pepe Damario sino con una pareja con la que estuvo después, pero que tampoco es su actual concubino.

Versiones

Al respecto, ayer en el vecindario se indicaba que ese hombre habría tenido un conflicto con un hijo de la comerciante. Otra versión indicaba que al menos una vez habría intentado retirar mercadería del local. También dijeron que suele moverse en un auto negro, aunque hasta ayer nadie ubicaba a esta persona en la escena de la balacera.

Entre las medidas ordenadas por la fiscalía de Flagrancia en turno, está el relevamiento de cámaras de vigilancia de la zona para buscar información sobre los posibles agresores. Al respecto, se indicó que en las inmediaciones hay otros locales comerciales cuyas cámaras habrían registrado el ataque.