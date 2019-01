Esmeralda a la altura del 3500, entre las cortadas Page y Saavedra, es una callejuela estrecha. Ayer a la madrugada, alrededor de las 3, por esa callejuela ingresó un auto de color oscuro desde donde atacaron a balazos a un grupo de cuatro personas sentadas en la vereda. David Maximiliano "Chalita" Flores, de 21 años, recibió un tiro en el tórax que lo mató.

Juan Andrés "Mosquito" F., de 40 años, resultó con heridas en el antebrazo izquierdo y la fosa lumbar izquierda y fue internado en grave estado en el hospital Provincial. Marilina Ailen F., de 19 años, quedó herida en el antebrazo derecho, con fractura del hueso cubito derecho. Roberto Carlos I., de 35 años, recibió heridas de bala en glúteo derecho y región lumbar izquierda. En la escena del crimen la policía recolectó media docena de vainas servidas de 9 milímetros y 10 vainas calibre 40.

"Entendemos su trabajo pero la familia no quiere hablar, así que los invito a retirarse". El mensaje de un hombre que se presentó como primo de las víctimas fue claro y contundente. No sólo no quedaban dudas de que los familiares no hablarían, sino que la prensa no era bienvenida en ese rincón de barrio Tablada. "En esta zona los tiroteos son habituales. Todo se arregla a los tiros. Cualquier conflicto se arregla así. Y los medios vienen sólo cuando hay muertos", explicó un vecino a varios metros del lugar del crimen.

Música de fondo

"No se por dónde viene lo de calle Esmeralda, pero antes del tiroteo pasó un patrullero y unos pibitos estaban escuchando cumbia con un parlantito portátil en la cortada (Januz Korczak al 3500, que corre paralela a Esmeralda). Pararon, los revisaron a todos y se fueron. Y al rato entra un auto disparando a dos armas y nadie hace nada. Es Indignante", agregó una vecina.

Esmeralda al 3500, jurisdicción de la comisaría 16ª, es un trozo de tierra caliente en el mapa de violencia de la ciudad. La mecánica utilizada para asesinar a David Flores es marca registrada en el contexto de los asesinatos con tinte mafioso. Según confiaron vecinos de la zona cerca de las 3 de la mañana "Chalita" estaba sentado en la vereda junto a "Mosquito", Roberto Carlos I. y Marilina F. tomando unas cervezas. Entonces un Toyota Etios negro con vidrios polarizados entró de sur a norte y comenzaron las detonaciones.

Desesperados ante la encerrona las víctimas trataron de guarecerse en una casa pero los cuatro resultaron heridos. Los impactos podían verse en el frente de una casa y un quiosco. Los vecinos dijeron conocer quien era el ideólogo del ataque, pero sólo expresaron que es alguien "que manda desde la cárcel".

Tercer muerto en la familia

"Chalita" es el tercer muerto de la familia Flores. En 1998 "Angelito Negro", como se lo reconocía a Darío Daniel fue asesinado cuando intentaba huir de una móvil policial. Tenía 18 años. Quince años más tarde, en 2013, Mario Arcángel, de 29 años, fue asesinado en medio de una salida transitoria de la cárcel de Coronda en una pelea a la vera del arroyo Colastiné. Seis años más tarde fue el turno de "Chalita" y a "Mosquito" en el barrio ayer lo daba por muerto a raíz de las heridas que recibió.

El caso quedó en manos de la fiscal Georgina Pairola. Fuentes de la investigación indicaron que se comenzó a trabajar sobre una serie de balaceras, entre las que hay denunciadas y otras que fueron señaladas por vecinos, ocurridas en los últimos días. Entre ellas un ataque a balazos contra un muchacho en Chacabuco y Seguí, con un herido de bala, y otro de otro vecino de Esmeralda al 3500 desde un auto de negro.