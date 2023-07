Asesinaron de varios tiros a un hombre en un asentamiento de barrio Las Flores

Santamaría dijo a LT8 que la víctima "es un chico muy joven, no se sabe si es del barrio o no, porque no tiene documentación. Estamos esperando que la AIC pueda determinar la identidad de esta persona. Personal del Comando entrevistó a algunos vecinos de lugar. Manifestaron que en horas de la madrugada se escucharon disparos y gritos. Pero el llamado al 911 ingresó a la mañana, se está trabajando en eso".

