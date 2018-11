El sábado por la noche aún no llovía en Ameghino y Chacabuco, pero la luz ya se había cortado. Pasadas las 21.30, una repentina ráfaga "así, tzapt, tzapt, varias veces" llamó la atención a una familia que cenaba en su casa, a pasos de la esquina. Cinco minutos después de oír "entre ocho y diez tiros" varios vecinos se asomaron y alcanzaron a ver un cuerpo tirado en la oscuridad. Al iluminar la escena con celulares apareció el cuerpo de una mujer; tenía la cara destrozada y supieron inmediatamente que no era del barrio de Tablada. Se trataba de Carla Ayelén Correa, de 27 años y oriunda del barrio de la Carne, de los Fonavi de Alzugaray al 700. Este año Tablada suma ya 14 homicidios.

Según se reconstruyó en un barrio que suele hablar poco, Ayelén no andaba mucho por ahí y como era de noche nadie notó su presencia. Cuando la vieron tirada "frente al kiosquito" llamaron a la policía y a la ambulancia.

"Cuando nos acercamos todavía respiraba, pero no podía hablar, estaba muy lastimada y con mucha sangre en la cara. La ambulancia tardó bastante y la policía llegó un ratito antes, pero la piba ya estaba muerta", contó una vecina. Otras, prefirieron no saber nada. "No sabemos, No la conocemos". Algo es seguro, no era de ahí.

Pero siempre alguien dice algo más. "La piba vivía más al sur. Vendía drogas para uno que tampoco era del barrio y los de acá le dijeron dos veces que no lo hiciera más. Se ve que la tercera no le dijeron, le tiraron", contó otra mujer atemorizada. "Si le tengo que decir lo que pasó es muy complicado", dijo al cronista de LaCapital y siguió su paso por la Chacabuco, donde se confunden el asfalto con baches y mejorado.

En su barrio

Ayelén nació en los Fonavi del barrio de la Carne, en Alzugaray al 700. Ahí la conocían bien. "Recién nos enteramos. Estamos muy confundidos. Era una chica bien, como cualquiera. Ella y sus hermanos se criaron acá en el barrio y casi nunca iban para Tablada. Pero hace unos años los padres se separaron y ella se fue a vivir con el padre, en el barrio Roque Sáenz Peña", comentó una vecina.

"Acá vive la madre y cuando ella venía a visitarla no notábamos nada raro, ni tatuajes tenía. Es raro", comentaron vecinos entre el asombro y la pena. Según otras mujeres del barrio Ayelén "tenía un hijo y no parecía una chica con problemas o con adicciones".

"Por ahí la junta o esperaba a un novio. Parecía una chica de lo más bien pero una no sabe qué puede pasar. Y por ahí la confundieron con otra", arriesgó otra vecina mientras las hipótesis se multiplicaban.

El parte oficial de Fiscalía da cuenta de que "en principio la víctima fue identificada en el Instituto Médico Legal (IML) como Carla Ayelén Correa, de 27 años. Los primeros exámenes médicos dan cuenta de al menos tres disparos en zona de cabeza y rostro. Se secuestraron ocho vainas servidas calibre 9 milímetros enviadas a peritar".

Desde un auto

En principio, nadie dijo haber escuchado el ruido de motos en la zona. "Algunos indicios dan cuenta de que los disparos tuvieron origen desde un vehículo que intercepta a la víctima en vía pública", refiere el parte oficial.

Por eso vecinos de Tablada también refirieron haber escuchado "gritos y luego un auto que arrancó. No era una moto, se escuchó un auto", aseguraron antes de afirmar no saber nada más.

El crimen es investigado por el fiscal de Homicidios Luis Schiappa Pietra quien ordenó peritar las cámaras de vigilancia que puedan existir en la zona y la toma de testimonios.