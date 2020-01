Una mujer de 26 años, empleada de un motel de la zona norte de Rosario, sufrió serias heridas al ser apuñalada por un delincuente que la asaltó cuando llegaba a su trabajo.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 6 en Salvat y colectora de Autopista a Santa Fe, a pocos metros del motel Marbella.

Laura Centurión fue interceptada a poco de bajar de un ómnibus que la dejó en la mini terminal ubicada en cercanías del lugar.

Cuando la mujer caminaba directo hacia el establecimiento donde trabaja fue sorprendida por un delincuente que portaba un cuchillo.

Lidia, compañera de trabajo de la víctima, contó a La Capital: “Ella tenía que entrar a las seis. Se bajó en la mini terminal y caminó por la colectora de Circunvalación hacia el motel. Es un sector muy desolado, con poca luz. No es la primera vez que hay un robo. Los que tenemos que pasar por ahí todos los días quedamos muy expuestos a los asaltos”.

El delincuente atacó a Centurión con un cuchillo y le aplicó un par puntazos, uno en la espalda y otro en la pierna derecha, para que la mujer le entregue el celular.

Los gritos de la víctima llegaron a oídos de Lidia, quien al salir se encontró con el impresionante cuadro. “Escuché gritos de una mujer y acudí para ayudar, sin saber en ese momento que podía ser mi compañera”, contó.

“El delincuente la tenía hecho bollito en el piso y decía es mi chica y no vuelvas más a casa, como aparentando una pelea de pareja y se fue corriendo por el campito que está acá nomás”, recordó Lidia, quien ayudó a su compañera y llamó a la policía.

Centurión fue atendida por médicos del Sies que la derivaron al Hospital Alberdi. Poco después la policía detuvo a un sospechoso como presunto delincuente.

Lidia remarcó que ese sector de la colectora de Circunvalación es muy inseguro y no es la primera vez que ocurren asaltos. “A mí me pasó a las dos de la tarde, así que no es una cuestión de horarios. Pero los asaltos en la calle son recurrentes. Debería haber más vigilancia”, remarcó.

La víctima de esta mañana se recupera, pero tuvieron que aplicarle varios puntos de sutura.