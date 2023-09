Arriesgó su vida para salvar su moto y acusa a la Policía de no intervenir

Ocurrió el sábado a la madrugada en Pichincha. Después de recuperar la moto le robaron el celular y asegura que un agente vio todo y no detuvo a los sospechosos.

Un hombre que arriesgó su vida para recuperar la moto que le estaban robando delincuentes en Pichincha, denunció que otros ladrones le hurtaron el teléfono celular tras el primer episodio y que la Policía no reaccionó y dejó escapar a los supuestos malhechores. Finalmente, según su relato, los uniformados se fueron y lo dejaron solo tras el robo en plena madrugada.

El hecho ocurrió a las 6 de la mañana del sábado, en Jujuy y Suipacha. "En veinte segundos pasó todo", le contó Patricio a El Tres. Dijo que circulaba en moto cuando detuvo su marcha para realizar un llamado telefónico. "Se me pusieron dos de un lado y dos de otro. Yo vivo en un barrio complicado, no esperaba sufrirlo en Pichincha", aseguró.

Tal como se ve en videos de cámaras de seguridad del barrio, los delincuentes intentaron llevarse la moto pero la víctima los persiguió, se arrojó encima del ladrón que escapaba en su moto y lo derribó, con lo que logró que no se lleve el rodado pero también recibió numerosos golpes.

"Me tiré encima porque me iban a arruinar, me iban a cortar las piernas. Me tiré como si fuera un penal en la final del mundo, yo quería mi moto, no quería que se la lleven. Y en lo posible quería que se lesionen, quería lastimarlos, honestamente", sentenció.

Dijo que, tras recuperar la moto, se sentó "en el ingreso de una casa. Estaba todo chorreado de sangre y dejé el celular a un costado para no mancharlo".

Contó que se acercaron tres personas que dijeron ser vecinos dispuestos a ayudarlo. "Pero una de esas personas me robó el celular delante de la Policía, fue un segundo", sentenció.

"Yo se lo manifesté al agente y se vio desbordado por la situación. Me parecieron muy inexpertos los oficiales. No detuvieron a esas personas para requisarlos, para ver si tenían mi celular", dijo, y añadió: "Me pareció que la Policía estaba tapando algo, porque se dieron cuenta de que se habían mandado una macana".

Finalmente, aseguró que en un momento quedó solo. "Le dijeron al Sies que se vaya, dejaron ir a los supuestos delincuentes, se fue la Policía y me dejaron ahí", contó.

"La oficial me había amenazado con abrirme una causa si yo seguía hablando. «Quedate piola», me dijo. Si no era por los videos de los vecinos yo podría haber terminado imputado", concluyó Patricio.