Apresaron por tenencia de armas a los padres de un adolescente asesinado

Los padres de Mauro Barrionuevo, el adolescente de 15 años que la semana pasada fue asesinado a balazos su casa del barrio El Churrasco, fueron imputados tras un allanamiento en el que fueron secuestradas varias armas de fuego. El juez Ismael Manfrín resolvió que la mujer recupere la libertad y que el hombre quede en prisión preventiva por 15 días.

Hugo Daniel B., y Graciela B. fueron detenidos el martes en inmediaciones de Pizzurno al 1900, en la zona noroeste de la ciudad. Según detalló la fiscal Andrea Vega, ese día una persona se comunicó al 911 y alertó sobre un grupo de personas armadas en la zona de Boedo y Herrera. Cuando la policía se presentó en el lugar detuvo a Hugo, que tenía vainas 9 milímetros en el bolsillo.

Luego, por orden de la fiscal de Flagrancia en turno, se allanaron tres viviendas que terminaron con el secuestro de armas de fuego y personas demoradas. Los procedimientos se realizaron en Boedo y Herrera, Pizzurno al 1900 y en Alberini al 3300. Se secuestraron dos revólveres calibre 38, un pistolón calibre 22 con mira telescópica, una escopeta calibre 12.8, cartuchos calibre 38 y un cartucho calibre 12.

Graciela B. es la mamá de Mauro Barrionuevo, un adolescente de 15 años que la semana pasada fue asesinado en la puerta de su casa, una de las tres viviendas allanadas.

Ayer la mujer dijo no estar al tanto de que hubieran secuestrado algo de su casa y enfatizó que en ese mismo terreno hay una pieza donde ella vive con su hijo (hermano de Mauro) y que en las otras construcciones viven familiares suyos, pero que ella no tiene acceso a esas viviendas.

"A mí me revisaron así nomás y se fueron al lado", dijo la mujer, quien explicó que el día que la detuvieron ella llegaba del cementerio de ver a su hijo. En tanto, Hugo B. dijo que se lo llevaron preso al azar cuando pasaba por la casa de su ex. El no vive en la casa de calle Pizzurno ya que cuando se separó de Graciela pasó a habitar en otro lugar.

El juez Ismael Manfrín aceptó las imputaciones contra los sospechosos por los delitos de tenencias de arma de fuego de uso civil y de guerra, pero se negó a dejar a la mujer en prisión preventiva, como había solicitado la fiscal, y ordenó que recupere la libertad. A Hugo B. le dictó prisión preventiva por el plazo de 15 días.

El homicidio

Mauro Barrionuevo, de 15 años, fue asesinado cerca de las 23 del miércoles 31 de octubre. Estaba en la puerta de su casa de Pizzurno al 1900 cuando tres personas bajaron de un Citroën C3 gris y descargaron una ráfaga de disparos. Uno de los plomos fue a dar a la cabeza de Mauro, que estaba con un amigo, y falleció en el Heca a las 15.30 del día siguiente.

Después de la agresión el papá de la víctima y un familiar persiguieron a los agresores en moto y con ayuda de un patrullero lograron dar con Maximiliano David "Taguali" L., de 22 años, quien tenía una pistola calibre 9 milímetros.

El viernes pasado, el fiscal Adrián Spelta imputó a "Taguali" de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil. En la audiencia, el sospechoso dijo no haber sido él quien disparó y así planteó que los prófugos "Macarrón" y "Pechocho" serían los homicidas.