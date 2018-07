Apresan a dos hombres que eran buscados por un reciente asesinato

Dos hombres fueron detenidos como sospechosos de asesinar a Laureano Guillermo Fernández hace casi dos meses en un pasillo del barrio Las Flores. Se trata de Cristian Emanuel A., de 21 años y apodado "Titi", y Juan Gabriel P, de 30 y conocido como "Tuerto Gaby", ambos domiciliados en el mismo barrio.

Cerca de las 21.30 del domingo 10 de junio Fernández caminaba por un pasaje que atraviesa Clavel al 6900 y desemboca en Flor de Nácar. Según narraron testigos que lo vieron cuando entraba al pasillo en esas circunstancias apareció una moto que avanzó a toda carrera. "El estaba entrando al pasillo y no sabemos si le dijeron algo o no, pero le dieron un tiro en la cabeza. Cayó casi a la entrada. Quería hablar pero no podía, tenía mucha sangre en la cara", recordaron.

Allanamientos

Los sospechosos fueron detenidos en allanamientos realizados por la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) a cargo del comisario Diego Sánchez. La madrugada del lunes los efectivos llegaron a dos viviendas del pasaje Violeta al 2000 y luego de rodear la manzana irrumpieron en los domicilios, que están a metros de distancia y en la misma vereda.

Los buscados no ofrecieron resistencia y en las viviendas no se secuestraron armas. Notificada de las detenciones, la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro ordenó que queden detenidos al menos hasta que sean imputados, lo cual está previsto para las próximas horas.

La víctima tenía antecedentes por robo de automotores en abril de 2014 y otro por robo calificado de febrero de 2015. "No sabemos cómo fue, aunque por lo que nos contaron creemos que lo fueron a buscar", señalaron el día del crimen familiares del muchacho. Durante los días posteriores a la muerte los pesquisas relevaron información en el barrio hasta llegar a las dos viviendas del pasaje Violeta.