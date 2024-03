Familiares de presos de Piñero protestan por las condiciones de detención

En declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 , la integrante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Norma Acosta , indicó que " hace 20 días que los pibes de Piñero están encerrados . Los mezclaron con internos de otros pabellones con los que no pueden juntar porque saben que hay rivalidad ". En ese contexto dijo que " los encerraron para que pase un desastre como fue en 2005 en Coronda ".

protesta faamiliares de detenidos.jpg Un fuerte cordón policial rodeaba la sede local de Gobernación ante la protesta de familiares de presos de Piñero. Foto: Francisco Guillén / La Capital

Acosta comentó luego que la situación "no solo se da en Piñero" y comentó que los detenidos "tienen miedo de que se maten entre ellos" además de denunciar que "no les están dando de comer como se debe y denuncian que los torturan y otros tormentos. Además, no dejan entrar a los defensores, tanto públicos como privados".

"Tenemos información -continuó Acosta- de que empleados del Servicio Penitenciario los golpean como así también los policías. La comunicación de ellos con el exterior es a los gritos" .También aseguró que la comida que les están suministrando "tiene gusanos, ni siquiera un animal come eso".