Amenazan a una familia de barrio Belgrano y les pintan la puerta de su casa En la vivienda vive una docente secundaria junto a sus dos niños. "Alguien se confundió y ahora no sé si abandonar mi hogar", aseguró. 24 de julio 2023 · 20:02hs

Una pintada intimidatoria.

Una familia de barrio Belgrano fue hostigada la tarde del domingo por al menos una persona que, luego de tocar el portero eléctrico del departamento de pasillo en el que vive, preguntó por alguien que no habita en la casa y más tarde pintó la puerta de acceso a la vivienda. Finalmente el agresor arrojó una lata de barniz sobre el piso del pasillo. "Estoy asustada, no sé por quién preguntaron, no alcancé a escuchar. Pero en casa vivo sola con mis dos hijos pequeños y mi profesión es la docencia, con lo que no tengo nada que ver ni con barras de clubes de fútbol y mucho menos con sectores ligados a delitos”, aseguró María, quien vive en la casa con sus hijos desde hace cuatro años.

La joven relató que “alguien tocó el portero eléctrico, dijo un apodo que no entendí y amenazó con que esa persona «se dejara de joder». Contesté que en casa no vivía nadie más que nosotros y al rato escuché ruidos en el pasillo. Un rato después un vecino me avisó que me habían pintado en la puerta la frase: «Sina. Hay balas». No sé a quién buscan. Hice la denuncia policial y vino gente de criminalística. La policía me dijo que puede ser un truco para robar en mi casa. Preguntan si hay alguien y entrar horas después, pero no se dio así en mi caso, nos amenazaron y se fueron”.

En cuanto a los anteriores moradores de la vivienda, María fue categórica: “Eran vecinos que se fueron a vivir a otra provincia pero nada me hace sospechar que esta amenaza tenga que ver con ellos. Estoy muy asustada y no sé si irme de mi casa o quedarme”, expresó la docente y agregó: “Quien sea que nos amenazó está confundido, acá no vive nadie a quien esta persona pueda buscar ni amenazar, sólo vivimos mis hijos y yo”.