Familias del macrocentro son hostigadas para que abandonen sus casas

Luego de ese incidente y durante más de un mes, las familias continuaron recibiendo intimidaciones. “Nos dejan papeles debajo de las puertas con anotaciones como «la casa es nuestra», o «van a tener fuego»", contaron.

Según los vecinos, las cosas se complicaron aún más: “Entraron a los patios y robaron ropa, zapatillas y hasta nos escribieron las puertas con siglas como VP o ATR. “Al muchacho que se atrevió a enfrentarlos cuando entraron a su casa le escribieron la puerta con amenazas a él y a su esposa, algo así como «Cuidá a tu esposa maricón»”.

A este mismo matrimonio le volvieron a entrar a la terraza y le robaron una zapatilla que estaba secándose. “Un día después se la dejaron con un cuchillo clavado y una amenaza y que debían abandonar la casa. Ellos le alquilan a una tía y están evaluando irse”, contó otro de los vecinos.

El vecino que prefiere el anonimato contó: "Mi esposa es oftalmóloga y esta situación derivó en que ahora sufre de ataques de pánico y está sedada y bajo la supervisión de un psiquiatra. Para que ella esté tranquila eliminé el acceso a la terraza y de esa manera evitamos que ingresen a mi casa. Puse alarmas y tejido como los que hay en las cárceles, vivimos presos por esta gente”.

Pero algo más se sumó a este hostigamiento. A fines de marzo se presentó en las distintas viviendas un hombre que dijo llamarse Roberto González y trabajar para una inmobiliaria que se encuentra en la avenida Pellegrini. “Llegó y dijo que era de una inmobiliaria y que quería ver las propiedades, en uno de los domicilios dijo que iba a tasar, pero la dueña de casa no se comunicó con nadie para vender su propiedad y no está interesada en venderla”. Este presunto empleado de la inmobiliaria dejó un teléfono y cuando uno de los vecinos se comunicó con la empresa le dijeron que no lo conocían.

Ante esto, una vecina realizó dos denuncias: “El 24 de marzo y el 4 de abril fui al Centro Territorial de Denuncias y expresé la situación por la que estamos pasando. Por el momento pedimos protección y saber qué busca esta banda o estos hombres que nos mantienen así, con pánico e inseguridad”, dijo la mujer.

Los damnificados sospechan de todo, desde alguien que puede querer comprarles sus propiedades y por eso los “aprieta”, o bien de una presunta banda que, en algún momento, los extorsione de manera más directa. “Por ahí nos piden plata, pero hace un mes y medio que está así la cosa. Vimos un auto merodeando, tal vez esos sean los hombres que nos aprietan”, dijo Mario, otro de los vecinos.